МиГ-31 разбился на Камчатке
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию над акваторией Авачинского залива у восточного берега Камчатки во время планового учебного полета, сообщил Тихоокеанский флот, передает ТАСС.
Экипаж ищут, полет выполнялся без боекомплекта.
Прошлая авария с Миг-31 произошла в апреле в Мурманской области. Самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает, говорили в Минобороны. Оба летчика катапультировались, позднее их эвакуировал вертолет поисково спасательной службы.
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