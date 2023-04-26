В Мурманской области разбился МиГ-31

В Минобороны сообщили, что самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались. По словам источника «Известий», авария произошла в районе Мончегорска, расположенного в 115 км к югу от Мурманска

МиГ-31 (Фото: Минобороны РФ)

В Мурманской области разбился истребитель МиГ-31, сообщают источники «Известий» и ТАСС.

Как уточнил источник газеты, авария произошла в районе Мончегорска, расположенного в 115 км к югу от Мурманска в центральной части области. По словам собеседника ТАСС, предварительно, он упал в озеро.

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Телеграм-канал «112» уточняет, что, предварительно, оба летчика сумели катапультироваться. Сейчас на место следуют экстренные службы. Судя по видео, которое опубликовала Baza, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать. По данным канала, самолет упал в озеро в поселке Риж-Губа.

Позже Минобороны подтвердило крушение МиГ-31 ВКС России. В оборонном ведомстве подчеркнули, что самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причин инцидента в Минобороны не назвали.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне АО РСК «МиГ») на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Имеет несколько современных модификаций. Экипаж самолета — 2 человека, скорость — до 3,2 тыс. км/ч, дальность полета — до 3 тыс. км, боевая нагрузка — 3 тыс. кг.

Это не первая авария российского истребителя за последние месяцы. 23 октября Су-30 упал на жилой двухэтажный дом в Иркутске. В результате крушения оба пилота погибли. Здание загорелось, но собственники не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома. Истребитель выполнял испытательный полет, боекомплекта на нем не было. СК России завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

2 декабря МиГ-31 разбился в Приморском крае. Истребитель выполнял учебный полет, экипаж успел катапультироваться. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета — он упал в лесном массиве неподалеку от села Алексеевка.