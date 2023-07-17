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Су-25 упал в море недалеко от Ейска

Штурмовик Су-25 упал в море недалеко от Ейска
Су-25 упал в море в Ейском лимане, недалеко от берега. Пилот катапультировался, его пытались реанимировать, по данным Baza и 112, он погиб
Су-25
Су-25 (Фото: Алекс Белтюков / Wikimedia Commons)

Су-25 упал в море недалеко от Ейска
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В Азовское море вблизи Ейска около 15:00 упал штурмовик Су-25, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб», — говорится в сообщении.

Южный военный округ сообщил, что Су-25 выполнял учебный полет, предварительной причиной крушения стал отказ двигателя, передает ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник сообщало, что пилота штурмовика пытались реанимировать. Телеграм-канал Baza отмечала, что летчик сломал ноги при приводнении и из-за проблем с парашютом чуть не утонул. Около 16:00 Baza и 112 сообщили, что пилот погиб.

112 указывал, что Су-25 рухнул в двух километрах от берега. Baza сообщала, что самолет не ушел на глубину, так как море в этом месте неглубокое, и его обломки видны из воды. 

РБК направил запрос в Минобороны, обратился за комментарием в ГУ МЧС по Краснодарскому краю и пресс-службу губернатора региона.

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Су-25 Краснодарский край Ейск Азовское море авиакатастрофа
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