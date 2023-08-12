branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
МИД пообещал не оставить без ответа удары по Крымскому мосту Политика, 15:45
МИД Армении сообщил о нехватке воды в Нагорном Карабахе Политика, 15:33
Овечкин сыграл в одной команде с сыном на юношеском турнире в Подмосковье Спорт, 15:27
Аксенов сообщил о второй за день ракетной атаке над Керченским проливом Политика, 15:24
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 15:16
Тренер избил конькобежку и отобрал у нее коньки на сборах в Челябинске Спорт, 15:16
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Калининградской области разбился истребитель Су-30 Общество, 14:43
В «Локомотиве» рассказали о переговорах по трансферу Тикнизяна в «Вердер» Спорт, 14:26
Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту Политика, 14:03
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
Власти объяснили дым над Крымским мостом после ракетной атаки Политика, 13:48
Мбаппе и Неймар не вошли в заявку ПСЖ на первый матч сезона Спорт, 13:48
Шадаев заявил о готовности к отказу от Microsoft и назвал альтернативу Технологии и медиа, 13:46
Общество ,  
0 

В Калининградской области разбился истребитель Су-30

В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30, экипаж погиб
Самолет рухнул в безлюдном месте недалеко от города Черняховск. Экипаж погиб. По данным «112», истребитель полностью сгорел, перед падением был слышен хлопок. В Минобороны причиной крушения назвали техническую неисправность
Истребитель Су-30
Истребитель Су-30 (Фото: Игорь Руссак / Zuma / ТАСС)

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, члены экипажа погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Западный военный округ. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность, самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте.

Местный портал «Калининград.ru» пишет со ссылкой на главу Черняховского муниципального округа области Сергея Булычева, что крушение произошло в районе поселка Вершинино. Истребитель принадлежал Балтийскому флоту. Населенный пункт находится примерно в 10 км к югу от Черняховска и примерно в 70 км к востоку от Калининграда. До польской границы от поселка — около 30 км.

Телеграм-канал «112» пишет, что экипаж Су-30 не успел катапультироваться. Перед падением самолет стал снижаться, затем раздался взрыв, истребитель накренился и рухнул. По данным канала, истребитель полностью сгорел.

Около месяца назад, 17 июля, в Азовское море недалеко от Ейска упал штурмовик Су-25. Он также выполнял тренировочный полет. Возможной причиной крушения в Минобороны назвали отказ двигателя. Пилот Су-25 катапультировался, его достали из воды, но спасти не смогли.

В начале июля на Камчатке разбился еще один истребитель, МиГ-31. Он потерпел крушение над акваторией Авачинской бухты. Самолет тоже выполнял учебный полет. Пилотов начали искать, однако были найдены только парашюты и обрывки экипировки.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Су-30 Калининградская область авиакатастрофа Западный военный округ
Материалы по теме
Число погибших в результате крушения вертолета на Алтае выросло до шести
Общество
СК завел дело после гибели экипажа при крушении гидросамолета в Дудинке
Общество
На авиабазе в Испании разбился истребитель F-18
Общество