В Калининградской области разбился истребитель Су-30

Самолет рухнул в безлюдном месте недалеко от города Черняховск. Экипаж погиб. По данным «112», истребитель полностью сгорел, перед падением был слышен хлопок. В Минобороны причиной крушения назвали техническую неисправность

Истребитель Су-30 (Фото: Игорь Руссак / Zuma / ТАСС)

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, члены экипажа погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Западный военный округ. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность, самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте.

Местный портал «Калининград.ru» пишет со ссылкой на главу Черняховского муниципального округа области Сергея Булычева, что крушение произошло в районе поселка Вершинино. Истребитель принадлежал Балтийскому флоту. Населенный пункт находится примерно в 10 км к югу от Черняховска и примерно в 70 км к востоку от Калининграда. До польской границы от поселка — около 30 км.

Телеграм-канал «112» пишет, что экипаж Су-30 не успел катапультироваться. Перед падением самолет стал снижаться, затем раздался взрыв, истребитель накренился и рухнул. По данным канала, истребитель полностью сгорел.

Около месяца назад, 17 июля, в Азовское море недалеко от Ейска упал штурмовик Су-25. Он также выполнял тренировочный полет. Возможной причиной крушения в Минобороны назвали отказ двигателя. Пилот Су-25 катапультировался, его достали из воды, но спасти не смогли.

В начале июля на Камчатке разбился еще один истребитель, МиГ-31. Он потерпел крушение над акваторией Авачинской бухты. Самолет тоже выполнял учебный полет. Пилотов начали искать, однако были найдены только парашюты и обрывки экипировки.