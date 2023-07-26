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Кадры визита Шойгу в Северную Корею
Появились кадры визита Сергея Шойгу в Северную Корею
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с визитом в Северную Корею. В начале программы визита он и члены российской военной делегации возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне, а также к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. После этого Шойгу поехал на переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.
Также делегация из России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы Северной Кореи в войне 1950-1953 годов.