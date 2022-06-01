ТАСС узнал о проверке Чубайса и его окружения на коррупцию

По данным агентства, силовики проверяют «поступившую информацию о совершении действий коррупционной направленности». До этого источники ТАСС также сообщали о проверке сведений о скрытых счетах Чубайса

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Силовики проверяют информацию о коррупции со стороны экс-главы «Роснано» и бывшего специального представителя президента по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию», — сказал источник. О каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь, собеседник агентства не сообщил.

РБК направил запросы в СК России и Центр общественных связей ФСБ.

Ранее источники ТАСС сообщили, что силовики проверяют информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. По их данным, в иностранных банках могут храниться «внушительные суммы», которые могли быть получены незаконно, речь может идти о «нескольких миллиардах».

В конце марта источники Bloomberg сообщили об отъезде Чубайса из России и увольнении с поста спецпредставителя президента. Кремль тогда подтвердил, что он покинул свой пост по собственному желанию, а возможный отъезд назвал личным делом. Чубайс также покинул совет директоров АФК «Система».

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В конце апреля ТАСС писал, что экс-глава «Роснано» находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию из Европы. По словам источника агентства, Чубайс на частном самолете сначала улетел в Турцию, а потом — в Италию, где у него есть недвижимость. Позднее его представитель заявил, что в Турции и Израиле Чубайс обсуждал сотрудничество с университетами, а недвижимости в Италии у него нет, как и личного самолета.

В конце марта глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить работу госкорпорации в 2010–2020 годах, когда ею руководил Чубайс, писал РБК со ссылкой на копию письма. Как отметил нынешний руководитель, в эти годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб., к концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб. Куликов указал, что в 2016 году размер обязательств «Роснано» оказался больше, чем стоимость активов компании, и корпорация изменила учетную политику, однако это позволило уменьшить размер обязательств лишь формально.