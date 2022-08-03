Собчак сообщила частичном параличе лица у Чубайса

Ксения Собчак (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

У бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса подтвердился диагноз «синдром Гийена-Барре», сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на его жену, режиссера Авдотью Смирнову.

По ее словам, состояние Чубайса стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации.

«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — написала Собчак.

Она опровергла предположения, что причиной болезни экс-главы «Роснано» стал коронавирус. По ее словам, Чубайс переболел COVID-19 два года назад, а прививался последний раз полгода назад.

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