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Кремль пообещал помочь попавшему в больницу Чубайсу
Анатолий Чубайс
Кремль не располагает подробностями о госпитализации экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, но готов помочь ему при получении соответствующего обращения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Печальные новости, желаем выздоровления, но не владеем деталями. естественно, поможем, если обратится, он российский гражданин», — сказал Песков.
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