Кремль пообещал помочь попавшему в больницу Чубайсу

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кремль не располагает подробностями о госпитализации экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, но готов помочь ему при получении соответствующего обращения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Печальные новости, желаем выздоровления, но не владеем деталями. естественно, поможем, если обратится, он российский гражданин», — сказал Песков.

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