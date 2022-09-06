В Запорожье завели уголовное дело после покушения на коменданта Бердянска

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по его поручению главное управление МВД возбудило уголовное дело по факту покушения на военного коменданта Бердянска Артема Бардина. Об этом глава ВГА написал в Telegram.

По словам Балицкого, сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, кроме того, получены данные с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. «Я поставил задачу найти преступников в кратчайшие сроки и привлечь к максимально суровой ответственности», — подчеркнул он.

По его словам, тот, кто «идет на такую циничную жестокость или каким-либо способом помогает боевикам, сочувствует, передает информацию» будет осужден на не менее чем 15 лет колонии строгого режима. «Это же относится и к тем, кто бездействует — знает о готовящемся преступлении и не сообщает в правоохранительные органы», — добавил глава ВГА.

Он призвал граждан, которые владеют информацией о покушении на Бардина, сообщить об этом в ГУВД по Запорожской области или в УВД по Бердянску.

Взрыв, в результате которого военный комендант Бердянска, получил тяжелые ранения, произошел днем 6 сентября. Взрывное устройство было заложено в автомобиль, который находился в момент взрыва у здания ВГА. Также повреждения получили три гражданских автомобиля, но людей внутри не было.

Позже в Бердянске произошел второй взрыв.

Читайте на РБК Pro Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Как руководить компанией и не погубить ее: рассказывает Питер Друкер Как руководить компанией и не погубить ее: рассказывает Питер Друкер Саммари Pro x The Economist Рецессия в Европе неизбежна. Кто пострадает сильнее всего — The Economist Рецессия в Европе неизбежна. Кто пострадает сильнее всего — The Economist Статьи Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Статьи Pro Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Инструкции Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования

Вечером 6 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Бардин умер в больнице от полученных ранений, однако позже заявил, что эта информация не подтвердилась. «Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив», — добавлял он.