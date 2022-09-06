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В Запорожье завели уголовное дело после покушения на коменданта Бердянска

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по его поручению главное управление МВД возбудило уголовное дело по факту покушения на военного коменданта Бердянска Артема Бардина. Об этом глава ВГА написал в Telegram.

По словам Балицкого, сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, кроме того, получены данные с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. «Я поставил задачу найти преступников в кратчайшие сроки и привлечь к максимально суровой ответственности», — подчеркнул он.

По его словам, тот, кто «идет на такую циничную жестокость или каким-либо способом помогает боевикам, сочувствует, передает информацию» будет осужден на не менее чем 15 лет колонии строгого режима. «Это же относится и к тем, кто бездействует — знает о готовящемся преступлении и не сообщает в правоохранительные органы», — добавил глава ВГА.

Коменданта Бердянска в тяжелом состоянии госпитализировали после взрыва
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Он призвал граждан, которые владеют информацией о покушении на Бардина, сообщить об этом в ГУВД по Запорожской области или в УВД по Бердянску.

Взрыв, в результате которого военный комендант Бердянска, получил тяжелые ранения, произошел днем 6 сентября. Взрывное устройство было заложено в автомобиль, который находился в момент взрыва у здания ВГА. Также повреждения получили три гражданских автомобиля, но людей внутри не было.

Позже в Бердянске произошел второй взрыв.

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Вечером 6 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Бардин умер в больнице от полученных ранений, однако позже заявил, что эта информация не подтвердилась. «Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив», — добавлял он.

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Запорожская область Бердянск покушение
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В Бердянске произошел второй за день взрыв
Политика
Коменданта Бердянска в тяжелом состоянии госпитализировали после взрыва
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