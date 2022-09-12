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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил, что Святогорск «в полной мере» никто не контролирует

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Ни одна из сторон вооруженного конфликта не установила полный контроль над городом Святогорск, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

«Более сложное, наверное, направление или более сложный населенный пункт — это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас, на данный момент, в полной мере ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», — сказал он.

Святогорск — город примерно в 130 км к северу от Донецка. Расположен между Изюмом и Красным Лиманом. По состоянию на прошлый год население города составляло около 4,3 тыс. человек. В начале июня Минобороны сообщило о взятии Святогорска под контроль.

По словам главы ДНР, на этом направленны замечены «польские наемники». Он заверил, что подразделения республики несмотря на это «предпринимают определенные шаги». «Здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», — подчеркнул Пушилин, отметив, что не менее важным направлением стал Угледар. Там украинские войска «предпринимают определенные попытки», продолжил он, отметив, что им оказывается успешное сопротивление и на небольших участках местности «есть продвижение». По данным Пушилина, военные отразили атаку ВСУ в направлении Донецкого аэропорта.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ранее вечером 12 сентября власти Святогорска говорили, что город находится под контролем «союзных сил», сообщения о его переходе под контроль украинской армии в администрации назвали фейком. «Наши войска не оставляли позиции», — подчеркнул тогда мэр города Владимир Бандура.

Материал дополняется.

Теги
ДНР Денис Пушилин Донецкая область
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