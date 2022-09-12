Мэр Святогорска опроверг сообщения о взятии города силами ВСУ

Святогорск находится под контролем российских военных с начала июня этого года. Мэр города назвал фейком сообщения о его захвате ВСУ и заявил, что российские войска не оставляли позиций

Вид на Святогорск (Фото: Wikimedia Commons)

Город Святогорск в Донецкой области находится под контролем союзных сил, а информация о его переходе под контроль ВСУ является фейком, сообщил ТАСС мэр города Владимир Бандура.

«Это (сообщения о взятии города военными Украины) фейк, наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем», — сказал Бандура.

Святогорск — город примерно в 130 км к северу от Донецка. Расположен между Изюмом и Красным Лиманом. По состоянию на прошлый год население города составляло около 4,3 тыс. человек. О взятии Святогорска под контроль Минобороны сообщило в начале июня.

10 сентября Минобороны России заявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, объяснив это необходимостью нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации. После этого в приграничных с ДНР городах Харьковской области, находившихся под контролем России, объявили эвакуацию.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что ситуация на линии фронта остается тяжелой, однако союзные силы контролируют ее и по многим направлениям продвигаются вперед.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, спустя двое суток после признания ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин называл целями спецоперации защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. В начале сентября он заявлял, что задача операции — ликвидировать «антироссийский анклав», который создается на Украине и угрожает России. Украина разорвала дипотношения с Россией, ввела мобилизацию и военное положение. Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций.