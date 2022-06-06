Минобороны сообщило о завершении взятия Святогорска в ДНР

Взятие под контроль города Святогорск завершается, украинские силы бросают технику и рассеиваются по побережью Северского Донца, заявили в российском Минобороны. По словам Конашенкова, около 80 человек смогли переплыть реку

Российские силы завершают взятие под контроль города Святогорск и примыкающих к нему территорий, сообщил во время брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — утверждает он.

Конашенков добавил, что «остатки» батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских сил из-за подрыва моста оставили военную технику и «рассеялись вдоль побережья» Северского Донца. Российские военные не открывали огонь по украинским военнослужащим, пытавшимся преодолеть реку вплавь, настаивает он, уточняя, что это удалось примерно 80 военным.

Святогорск находится на территории, суверенитет над которой объявила Донецкая народная республика, Россия признала ДНР в этих границах.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее о боях за Святогорск сообщили в Штабе теробороны ДНР. Военные республики уточнили, что к 6 июня войска ДНР и ЛНР при поддержке России установили контроль над 229 населенными пунктами.

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Двумя днями ранее, 4 июня, Минобороны обвинило украинские силы в поджоге деревянных зданий Свято-Успенской Святогорской лавры при отступлении из Святогорска. Деревянные стены были обстреляны зажигательными боеприпасами из пулемета, утверждали в министерстве, добавив, что бойцы затем «на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово». В ведомстве тогда подчеркнули, что не ведут в этом районе боевых действий.

В Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что масштабный пожар произошел в результате боевых действий. «Пламя полностью охватило главный храм обители», — сказано в сообщении на сайте церкви.