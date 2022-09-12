Песков заявил, что речи о выводе войск с Запорожской АЭС не идет

Консультации с МАГАТЭ проводятся прежде всего для того, чтобы добиться прекращения обстрелов Запорожской АЭС, заявил Песков. По его словам, о выводе российских военных со станции речи не идет

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции в первую очередь для того, чтобы добиться прекращения обстрелов АЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти консультации МАГАТЭ начало накануне, 11 сентября. В связи с их началом Пескова спросили, готова ли Россия отвести войска с Запорожской АЭС и на каких условиях.

«Сейчас не идет речь об отводе войск. Речь идет о главном: вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объекта, что чревато серьезными последствиями», — ответил пресс-секретарь.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. После начала российской спецоперации территория АЭС перешла под контроль российских военных, но управляет станцией по-прежнему украинский «Энергоатом».

Последние месяцы Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах АЭС. Обе стороны выступили за визит на станцию миссии МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии.

Его специалисты посетили Запорожскую АЭС в начале сентября. Они выявили повреждения нескольких объектов станции, в том числе здания с неиспользованным топливом, хранилища твердых радиоактивных отходов и постройки, где находится система контроля радиационной безопасности. Сотрудники агентства также сообщили, что на территории ЗАЭС находятся российские военные и техника. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военные защищают станцию, а военная техника исчисляется «парой грузовых автомобилей», на которых были доставлены российские военные.

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Несмотря на то что МАГАТЭ зафиксировало повреждения ряда объектов на атомной электростанции, агентство в своем отчете не указало, кто ответственен за обстрелы. Оно предложило Москве и Киеву заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС и начало консультации по созданию зоны безопасности на станции. 11 сентября работу Запорожской АЭС полностью остановили.