Госдеп США связал отключение электричества на Украине с действиями России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:45
Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом Политика, 13:41
Бумаги VK ускорили рост на фоне закрытия сделки с «Яндексом» Инвестиции, 13:40
В России сменили правила перерасчета за домовые нужды. Вырастет ли платеж Недвижимость, 13:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:30
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:26
Во Владивостоке погиб топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока Бизнес, 13:24
Кремль опроверг данные о нефти из России для Индии дешевле «потолка цен» Бизнес, 13:24
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Харьковской области сообщили об эвакуации 5 тыс. человек в Россию Политика, 13:23
Инвесторы планируют увеличить долю сектора энергетики в своих портфелях Инвестиции, 13:21
Игрок «Локомотива» словами «сами в недоумении» оценил провал клуба в РПЛ Спорт, 13:16
Nissan продлил приостановку работы завода в Санкт-Петербурге Авто, 13:14
Аналитики заявили о рекорде по открытию новых коворкингов в Москве Недвижимость, 13:10
Как создать эффективную рекламу в соцсети «ВКонтакте»: форматы и хитрости Pro, 13:06
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдеп США связал отключение электричества на Украине с действиями России

Отключения электроэнергии в украинских регионах произошли из-за действий российских военных, заявил представитель Госдепа США. Об отключении электроэнергии в пяти областях накануне сообщил президент Украины Владимир Зеленский *
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Отсутствие электроэнергии в некоторых регионах Украины было связано с действиями российских военных, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам представителя Госдепа, «тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды» из-за действий российских военных. Об этом Прайс написал в Twitter.

О том, что на Украине обесточены Харьковская и Донецкие области (Россия признала территорию области государством ДНР), сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Также, по его словам, частично без света остались Днепропетровская, Сумская и Запорожские области. О том, что без электричества остались некоторые населенные пункты Днепропетровской области, и о перебоях с электроэнергией в Сумской области сообщали также ранее местные власти.

Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Утром 12 сентября в эфире программы «60 минут» на госканале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что отключения электроэнергии на Украине произошли из-за нанесенных Россией ударов по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харьковской и Криворожской областях.

В субботу, 10 сентября, член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать электричество с Запорожской АЭС. «Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины», — сообщил Рогов. По его словам, электроэнергией снабжаются только занятые Россией территории Запорожской и Херсонской областей.

11 сентября украинский «Энергоатом», под чьим управлением АЭС формально находится, сообщил об остановке последнего работающего энергоблока атомной станции. По данным «Энергоатома», предыдущие трое суток оставшийся шестой энергоблок обеспечивал потребности только самой электростанции, работая на критически низком уровне: из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной. Остановку последнего блока АЭС подтвердил и глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro x The Economist
Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов
Статьи
Pro
Ваши деньги застряли в рекламных кабинетах Google и Facebook*. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock «Мы не компьютеры на ножках»: как справиться с ощущением перегруженности
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции

Работу Запорожской АЭС полностью остановили
Политика
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерировала 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляло почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

В начале сентября станцию посетила делегация МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. По первичным оценкам специалистов, здания АЭС получили повреждения в результате обстрелов в нескольких местах. Россия и Украина взаимно обвиняют в обстрелах друг друга.

Позже агентство опубликовало отчет о посещении АЭС. В нем говорилось, что эксперты не увидели признаков распространения радиации. В то же время эксперты подчеркивали, что продолжающиеся обстрелы создают угрозу ядерной безопасности. Агентство призвало создать охраняемую зону вокруг объекта.

Харьковская теплоэлектроцентраль №5, расположенная на берегу реки Уды к западу от Харькова, – вторая по установленной мощности ТЭЦ Украины (540 МВт) после Киевской ТЭЦ-5. Ее тепловая нагрузка составляет до 1420 Гкал/час.

Она предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией бытовых и промышленных потребителей Харькова и прилегающих к нему поселков. По состоянию на 2010 год, обеспечивала теплом около 23% харьковчан и жителей области. По данным «Укринформ», речь идет примерно о 800 многоквартирных домов.

В конце 2012 года ТЭЦ-5 была продана компании "Укристгаз», принадлежащая австрийской ITONS Holding, которую источники на рынке связывали с Group DF Дмитрия Фирташа. Но директор по корпоративным коммуникациям Group DF International Олег Арестархов заявил РБК, что она никогда не владела этой ТЭЦ. Группа не занимается поставками электроэнергии и тепла, пояснил он.

Харьковская ТЭЦ-5 является крупнейшим потребителем природного газа в Харьковской области, при необходимости может переходить на резервное топливо – топочный мазут, говорится на ее сайте.

Но последние несколько лет у нее были проблемы со снабжением региона теплом и горячей водой. В мае и июне 2022 года из-за роста цен на газ ТЭЦ-5 приостанавливала генерацию электрической и тепловой энергии из-за споров об условиях поставок топлива с местным «Харьковгоргазом».

22 июля мэр Харькова Игорь Терехов предложил главе областной военной администрации Олегу Синегубову национализировать эту ТЭЦ. «Это стратегически важный объект, оказавшийся в частных руках. Я не хочу, чтобы харьковчане были заложниками ваших разборок («ТЭЦ-5» и «Харьковгоргаз» – РБК), чтобы мы зависели от какого-либо частного предприятия», – сказал он на совещании. При этом топ-менеджер станции заявил, что она работало без остановок с начала военной спецоперации России и готова к отопительному сезону.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Тимофей Дзядко
Украина электроэнергия Госдепартамент США Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МАГАТЭ запустило консультации по созданию безопасной зоны на ЗАЭС
Политика
В Энергодаре заявили о наличии электричества после остановки ЗАЭС
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter