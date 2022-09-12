Госдеп США связал отключение электричества на Украине с действиями России
Отсутствие электроэнергии в некоторых регионах Украины было связано с действиями российских военных, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
По словам представителя Госдепа, «тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды» из-за действий российских военных. Об этом Прайс написал в Twitter.
О том, что на Украине обесточены Харьковская и Донецкие области (Россия признала территорию области государством ДНР), сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Также, по его словам, частично без света остались Днепропетровская, Сумская и Запорожские области. О том, что без электричества остались некоторые населенные пункты Днепропетровской области, и о перебоях с электроэнергией в Сумской области сообщали также ранее местные власти.
Утром 12 сентября в эфире программы «60 минут» на госканале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что отключения электроэнергии на Украине произошли из-за нанесенных Россией ударов по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харьковской и Криворожской областях.
В субботу, 10 сентября, член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать электричество с Запорожской АЭС. «Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины», — сообщил Рогов. По его словам, электроэнергией снабжаются только занятые Россией территории Запорожской и Херсонской областей.
11 сентября украинский «Энергоатом», под чьим управлением АЭС формально находится, сообщил об остановке последнего работающего энергоблока атомной станции. По данным «Энергоатома», предыдущие трое суток оставшийся шестой энергоблок обеспечивал потребности только самой электростанции, работая на критически низком уровне: из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной. Остановку последнего блока АЭС подтвердил и глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерировала 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляло почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.
В начале сентября станцию посетила делегация МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. По первичным оценкам специалистов, здания АЭС получили повреждения в результате обстрелов в нескольких местах. Россия и Украина взаимно обвиняют в обстрелах друг друга.
Позже агентство опубликовало отчет о посещении АЭС. В нем говорилось, что эксперты не увидели признаков распространения радиации. В то же время эксперты подчеркивали, что продолжающиеся обстрелы создают угрозу ядерной безопасности. Агентство призвало создать охраняемую зону вокруг объекта.
Харьковская теплоэлектроцентраль №5, расположенная на берегу реки Уды к западу от Харькова, – вторая по установленной мощности ТЭЦ Украины (540 МВт) после Киевской ТЭЦ-5. Ее тепловая нагрузка составляет до 1420 Гкал/час.
Она предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией бытовых и промышленных потребителей Харькова и прилегающих к нему поселков. По состоянию на 2010 год, обеспечивала теплом около 23% харьковчан и жителей области. По данным «Укринформ», речь идет примерно о 800 многоквартирных домов.
В конце 2012 года ТЭЦ-5 была продана компании "Укристгаз», принадлежащая австрийской ITONS Holding, которую источники на рынке связывали с Group DF Дмитрия Фирташа. Но директор по корпоративным коммуникациям Group DF International Олег Арестархов заявил РБК, что она никогда не владела этой ТЭЦ. Группа не занимается поставками электроэнергии и тепла, пояснил он.
Харьковская ТЭЦ-5 является крупнейшим потребителем природного газа в Харьковской области, при необходимости может переходить на резервное топливо – топочный мазут, говорится на ее сайте.
Но последние несколько лет у нее были проблемы со снабжением региона теплом и горячей водой. В мае и июне 2022 года из-за роста цен на газ ТЭЦ-5 приостанавливала генерацию электрической и тепловой энергии из-за споров об условиях поставок топлива с местным «Харьковгоргазом».
22 июля мэр Харькова Игорь Терехов предложил главе областной военной администрации Олегу Синегубову национализировать эту ТЭЦ. «Это стратегически важный объект, оказавшийся в частных руках. Я не хочу, чтобы харьковчане были заложниками ваших разборок («ТЭЦ-5» и «Харьковгоргаз» – РБК), чтобы мы зависели от какого-либо частного предприятия», – сказал он на совещании. При этом топ-менеджер станции заявил, что она работало без остановок с начала военной спецоперации России и готова к отопительному сезону.