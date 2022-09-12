Госдеп США связал отключение электричества на Украине с действиями России

Отключения электроэнергии в украинских регионах произошли из-за действий российских военных, заявил представитель Госдепа США. Об отключении электроэнергии в пяти областях накануне сообщил президент Украины Владимир Зеленский *

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Отсутствие электроэнергии в некоторых регионах Украины было связано с действиями российских военных, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам представителя Госдепа, «тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды» из-за действий российских военных. Об этом Прайс написал в Twitter.

О том, что на Украине обесточены Харьковская и Донецкие области (Россия признала территорию области государством ДНР), сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Также, по его словам, частично без света остались Днепропетровская, Сумская и Запорожские области. О том, что без электричества остались некоторые населенные пункты Днепропетровской области, и о перебоях с электроэнергией в Сумской области сообщали также ранее местные власти.

Утром 12 сентября в эфире программы «60 минут» на госканале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что отключения электроэнергии на Украине произошли из-за нанесенных Россией ударов по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харьковской и Криворожской областях.

В субботу, 10 сентября, член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать электричество с Запорожской АЭС. «Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины», — сообщил Рогов. По его словам, электроэнергией снабжаются только занятые Россией территории Запорожской и Херсонской областей.

11 сентября украинский «Энергоатом», под чьим управлением АЭС формально находится, сообщил об остановке последнего работающего энергоблока атомной станции. По данным «Энергоатома», предыдущие трое суток оставшийся шестой энергоблок обеспечивал потребности только самой электростанции, работая на критически низком уровне: из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной. Остановку последнего блока АЭС подтвердил и глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерировала 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляло почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

В начале сентября станцию посетила делегация МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. По первичным оценкам специалистов, здания АЭС получили повреждения в результате обстрелов в нескольких местах. Россия и Украина взаимно обвиняют в обстрелах друг друга.

Позже агентство опубликовало отчет о посещении АЭС. В нем говорилось, что эксперты не увидели признаков распространения радиации. В то же время эксперты подчеркивали, что продолжающиеся обстрелы создают угрозу ядерной безопасности. Агентство призвало создать охраняемую зону вокруг объекта.