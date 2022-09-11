Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины

В Харькове из-за отключений встало метро. Без света остались также Днепропетровская и Сумская области

Фото: Zuma / ТАСС

На Украине обесточены Харьковская и Донецкая области (Россия признала всю ее территорию государством ДНР), сообщил президент страны Владимир Зеленский в Twitter.

«Частично [обесточены] Запорожская, Днепропетровская, Сумская [области]», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее о том, что некоторые города и населенные пункты Днепропетровской области остались без электричества, сообщил в Telegram глава региона Валентин Резниченко. О перебоях в электроснабжении по всей Сумской области говорил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.

В Харькове из-за перебоев с электричеством остановилось метро. В соцсетях появилось видео остановившихся в тоннелей поездов метро, пассажирам пришлось идти до станции пешком. Кроме того, Украинская железная дорога (Укрзализныця) сообщает о задержке поездов, передает УНИАН. Украинские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы также пишут, что в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелось несколько троллейбусов.

Член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 10 сентября заявил, что Украина в одностороннем порядке остановила подачу электричества с Запорожской АЭС. По его словам электроэнергией снабжаются занятые Россией территории Запорожской и Херсонской областей.

11 сентября украинский «Энергоатом», под чьим управлением АЭС формально находится, сообщил об остановке последнего работающего энергоблока АЭС. Это подтвердил глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По данным «Энергоатома», последние трое суток оставшийся шестой энергоблок обеспечивал потребности только самой электростанции, работая на критически низком уровне: из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной.

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При этом, по словам главы военно-гражданской администрации Энергодара Александра Волги, подача электричества в городе продолжается в штатном режиме.