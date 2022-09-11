Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
США перестали закупать железо и сталь в России Бизнес, 00:00
На Украине задержали экс-главу СБУ по Харьковской области Политика, 11 сен, 23:52
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 11 сен, 23:45
ЦИК назвал предварительные итоги выборов глав Бурятии и Томской области Политика, 11 сен, 23:36
Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией Политика, 11 сен, 23:27
Крейчикова и Синякова собрали карьерный «Большой шлем» в парном разряде Спорт, 11 сен, 23:05
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 11 сен, 22:55
Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины Политика, 11 сен, 22:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как Москва отметила 875-летие. Фоторепортаж Общество, 11 сен, 22:33 
В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное Политика, 11 сен, 22:30
Тренер «Спартака» назвал уроком на будущее поражение от «Ростова» Спорт, 11 сен, 22:26
Медведев заявил о достойном выступлении «Единой России» на выборах Политика, 11 сен, 22:06
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 11 сен, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11 сен, 22:00
Военная операция на Украине ,  

Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины

В Харькове из-за отключений встало метро. Без света остались также Днепропетровская и Сумская области
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

На Украине обесточены Харьковская и Донецкая области (Россия признала всю ее территорию государством ДНР), сообщил президент страны Владимир Зеленский в Twitter.

«Частично [обесточены] Запорожская, Днепропетровская, Сумская [области]», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее о том, что некоторые города и населенные пункты Днепропетровской области остались без электричества, сообщил в Telegram глава региона Валентин Резниченко. О перебоях в электроснабжении по всей Сумской области говорил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.

В Харькове из-за перебоев с электричеством остановилось метро. В соцсетях появилось видео остановившихся в тоннелей поездов метро, пассажирам пришлось идти до станции пешком. Кроме того, Украинская железная дорога (Укрзализныця) сообщает о задержке поездов, передает УНИАН. Украинские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы также пишут, что в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелось несколько троллейбусов.

Запорожская ВГА сообщила о возобновлении электроснабжения в Мелитополе
Общество
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 10 сентября заявил, что Украина в одностороннем порядке остановила подачу электричества с Запорожской АЭС. По его словам электроэнергией снабжаются занятые Россией территории Запорожской и Херсонской областей.

11 сентября украинский «Энергоатом», под чьим управлением АЭС формально находится, сообщил об остановке последнего работающего энергоблока АЭС. Это подтвердил глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По данным «Энергоатома», последние трое суток оставшийся шестой энергоблок обеспечивал потребности только самой электростанции, работая на критически низком уровне: из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: VCG / Getty Images Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
14 принципов управления от автора «японского экономического чуда»
Саммари
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции

При этом, по словам главы военно-гражданской администрации Энергодара Александра Волги, подача электричества в городе продолжается в штатном режиме.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
блэкаут Украина Владимир Зеленский метрополитен Харьковская область Сумская область Днепропетровская область
Материалы по теме
В Запорожской области заявили о поставках Украине электроэнергии с ЗАЭС
Политика
Мелитополь и Энергодар оказались обесточены после обстрела
Политика
ВГА сообщила об отключении электричества в Энергодаре из-за обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter