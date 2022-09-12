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Посол России назвал условием запуска Nord Stream 2 политическую волю ФРГ

Для запуска газопровода «Северный поток-2» нужна лишь политическая воля руководства Германии, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете «Известия».

«Однако пока что политические решения, навязанные Берлину, имеют приоритет перед прагматизмом», — отметил он.

Дипломат напомнил, что трубопровод построен и заполнен газом. Он «соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки», добавил Нечаев.

Говоря о ситуации с турбиной для «Северного потока-1», которая по-прежнему находится в ФРГ, посол указал, что двигатель «в нарушение условий контракта» был отправлен из Канады, где находился на ремонте, не в Россию, а в Германию. «Все, чего добивается «Газпром», это строгого выполнения дочерними структурами Siemens контрактных обязательств по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и его защиты от санкционных мер», — пояснил он.

В начале сентября из-за утечки масла была остановлена последняя работающая турбина на насосной станции «Портовая», напомнил Нечаев. «Представители Siemens выступили с заявлением, что такое, мол, случалось и ранее и в этом нет «ничего страшного». Для нас такой подход неприемлем», — подчеркнул он. Кроме того, эксплуатация неисправного оборудования небезопасна. «Диалог по техническим вопросам ведется на уровне экономических операторов — ПАО «Газпром» и Siemens», — заключил дипломат.

Материал дополняется

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