В Германии потребовали демонтировать «Северный поток-2»
Свободная демократическая партия (СвДП, имеет 92 места в парламенте и входит в правящую коалицию) Германии потребовала провести демонтаж трубопровода «Северный поток-2», сообщает Spiegel со ссылкой на dpa.
Партия провела встречу в Бремене, по итогам которой приняла документ. В нем свободные демократы, кроме требования о демонтаже, заявили о необходимости в самом скором времени разработать «концепцию правовой, технической и экологической защиты».
«С самого начала газопроводы «Северный поток» были кремлевским геополитическим проектом, направленным на изоляцию Украины. Именно поэтому строительство газопровода «Северный поток-2», в частности, привело к значительной дипломатической изоляции Германии», — заявили в партии. Там также считают, что нужно как можно быстрее прекратить закупки энергоносителей и сырья у России и Белоруссии.
Москва утверждала, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом без политической окраски.
«Северный поток-2» был достроен еще год назад, однако пока нерешенным остается вопрос его сертификации. В ноябре он завис из-за требований Германии к оператору проекта Nord Stream 2 AG привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством страны, позже — из-за проведения военной операции на Украине и санкций.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек неоднократно выступал против ввода в эксплуатацию газопровода. Он утверждал, что запуск трубопровода «категорически невозможен». По его мнению, это увеличило бы зависимость Европы от российского газа и стало бы «поднятием белого флага». Хабек также называл возможный запуск проекта «капитуляцией со всеми санкциями, которые мы приняли».
Президент Владимир Путин предлагал ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию для разрешения энергокризиса в Европе. По его словам, он поднимал эту тему в разговоре с канцлером Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее».