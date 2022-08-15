Каждый пятый кандидат в московские депутаты оказался безработным

Через месяц в Москве пройдут выборы депутатов. Каждый пятый кандидат оказался безработным, активно выдвигаются менеджеры, рабочие и госслужащие, а доля молодежи снизилась. Кто идет в муниципальные кандидаты — в материале РБК

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Осенью в столице пройдут выборы в 125 из 146 районов. Всего будут избраны 1417 муниципальных депутатов. По словам замглавы Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, всего было зарегистрировано 6259 человек, однако это число может незначительно измениться — некоторые кандидаты оспаривают отказы в суде, возможны и новые отмены регистрации.

Кто решил баллотироваться в мундепы, какой средний возраст кандидата и какая партия выставила на выборы больше всех безработных — РБК проанализировал статистику избиркомов по зарегистрированным кандидатам.

Меньше молодых

Средний возраст зарегистрированного кандидата в московские мундепы составил 42 года. В разрезе по партиям больше всего возрастных кандидатов выдвинулось от «Единой России», где средний возраст по сравнению с общим повысился на 7 лет и составил 49 лет. Самым молодым претендентам-единороссам — 22 года (всего таких кандидатов пять человек). При этом они все равно старше конкурентов из других партий и объединений: в «Справедливой России — за правду» возраст кандидатов начинается от 19 лет, в остальных — 18 лет.

На втором месте по среднему возрасту парламентские КПРФ и «Справедливая Россия — за правду» — 43 года. Самая молодая партия по этому параметру — «Новые люди» с возрастом кандидатов в 36 лет.

По сравнению с прошлыми муниципальными выборами число молодых кандидатов до 35 включительно снизилось — 33,3% от общего числа зарегистрированных. В 2017 году эта цифра была 36,8%, что почти на 750 кандидатов больше нынешнего. Среди самовыдвиженцев число баллотирующихся младше 35 лет — 43%.

Ранее в КПРФ и ЛДПР отмечали, что во время отбора отдавали приоритет более опытным кандидатам с партийным стажем. Координатор муниципальной кампании «Новых людей» в Москве Анна Трофименко сказала РБК, что в списке партии есть молодые люди — «вчерашние и даже сегодняшние студенты», так как они «свободны от предрассудков и шаблонов, у них много энергии и желания добиться реальных изменений». Председатель московского отделения «СР» Дмитрий Гусев отметил, что партия не ставила в качестве критерия возраст кандидатов — главное, чтобы кандидаты разделяли программу и меморандум.

Средний возраст кандидата близок к среднему возрасту москвича, так что возраст кандидатов — «баланс молодости и опыта», говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, снижение числа кандидатов до 35 лет по сравнению с прошлыми выборами можно объяснить разочарованием молодежи в политике, а также эмиграцией после начала спецоперации на Украине. «Процент молодых людей все же достаточно большой. Говорить, что без молодых людей, не приходится — значительная часть все-таки продолжает участвовать в политическом процессе», — рассказал он РБК.

Согласно социологическим исследованиям, люди представляют идеального мундепа как опытного человека, который может решить их проблемы, и юный человек не укладывается в эту картину, за молодых голосуют хуже, отметил в разговоре с РБК политолог Александр Асафов. Поэтому партии при составлении списков могут ориентироваться на этот фактор, добавил он. «В целом, я не вижу искажений по возрасту в общем потоке, молодежь есть», — заключил политолог.

Почти все кандидаты в муниципальные депутаты получили высшее образование — 70%. Значительно меньше тех, кто при подаче документов в избиркомы указали среднее профессиональное образование (10%) и среднее (0,6%). Остальные кандидаты оставили графу с образованием пустой.

Безработные, госслужащие, бюджетники и уборщики

Почти каждый пятый из зарегистрированных кандидатов в мундепы — безработный. Больше всего их среди самовыдвиженцев — 31% от их общего числа. Тем не менее, достаточное количество тех, кто в графе указал «временно не работает», и среди КПРФ (21% от коммунистов), ЛДПР (21%) и «Справедливой России — За правду» (14%). У «Единой России» доля безработных составила 1%.

Доля безработных по сравнению с 2017 годом выросла: на прошлых выборах таких кандидатов было около 12%.

Высокая доля безработных в ЛДПР объясняется недостатками официальных формулировок: документы не учитывают помощников на общественных началах, волонтеров, партийных активистов, рассказал РБК вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Претензии к формулировке. Пусть у наших кандидатов нет места, где лежит их трудовая книжка, зато они активно занимаются общественной деятельностью», — отметил он, добавив, что ЛДПР сделала ставку на районных партийных активистов.

Глава московского горкома Николай Зубрилин отметил, что кандидаты — «обычные люди со своими заботами, которые точно так же могут быть временно неработающими и находиться в поиске работы». По его словам, это, в частности позволяет им понимать проблемы и решать их вместе с избирателями. «Разве не может стать муниципальным депутатом, например, мать троих детей, которая занимается ими и не трудоустроена? Может. Она, кстати, как никто другой знает, в чем нуждаются дети ее округа», — согласен председатель московского отделения «СР» Дмитрий Гусев.

Причина большого количества безработных может крыться в «юридическом казусе» — кто-то находится в «серой зоне» или имеет эпизодическую занятость, и указывает статус «временно не работает» из-за сложностей с доказыванием дохода, кто-то работает в креативной сфере, где свои особенности трудоустройства, считает политолог Александр Асафов. Среди других причин, по его мнению, — возможные риски из-за участия в выборах на работе или нежелание указывать профессию, которая «плохо смотрится в бюллетене».

Среди имеющих работу самой многочисленной группой стали менеджеры — кандидаты, занимающие управленческую должность в бизнес-структурах. В частности, это директора компаний, руководители отделов или их заместители.

Малый и средний бизнес в последние годы стал играть более активную роль в общественной жизни общества, особенно в Москве — где роль сервисов и услуг очень большая, отметил в беседе с РБК политолог Калачев. «Это говорит о том, что в политику идут самостоятельные, зрелые, знающие чего они хотят люди. Во многом они ориентированы на вопросы благоустройства — владельцам кафе и ресторанов, например, важно знать о состоянии инфраструктуры», — добавил он. По мнению Александра Асафова, запись «менеджер» в трудовой книжке на данный момент одна из самых распространенных, поэтому логично, что среди кандидатов их также большинство.

Вторыми по численности стали работники по найму, куда вошли рядовые сотрудники предприятий. Большинство из них — представители рабочих специальностей: токари, монтажники, помощники машинистов, операторы станков, дворники, курьеры и другие. В частности, в муниципальные депутаты баллотируются 12 уборщиков, 55 водителей разных категорий, 16 слесарей и 18 кассиров.

Традиционно большой блок среди кандидатов составляют работающие в госсекторе (почти 12%) и бюджетники (8%) — сотрудники сферы здравоохранения, образования и социальные работники. Значительная их часть, как и было заявлено, баллотируется от «Единой России» и общественного объединения «Мой район» (с одноименной программой в 2018 году шел на выборы мэр Сергей Собянин). Так, на эти две категории приходится 66% всех зарегистрированных кандидатов-единороссов и около 60% от «Моего района». Среди кандидатов чуть более 60 директоров школ и их заместителей, много заведующих отделениями в больницах. Самая низкая доля бюджетников среди кандидатов самовыдвиженцев (2,4%), такой же процент у ЛДПР.

Среди «Новых людей» большая доля менеджеров и самозанятых. «Мы сделали ставку на людей, которые с одной стороны, не зависят от исполнительной власти, а с другой — могут вести с властью конструктивный диалог от имени жителей района», — пояснила координатор Анна Трофименко.

Упор на чиновников и бюджетников на муниципальных выборах традиционен для «Единой России» и является эффективным «рабочим механизмом», говорит Константин Калачев. По его словам, в этом году среди бюджетников много женщин, которые занимаются решением социальных проблем. «У таких людей есть база поддержки, свой электорат, им проще работать с пенсионерами. Кроме того, муниципальные выборы — история про полезность и заботу. К ним привыкли обращаться за помощью, и это беспроигрышный вариант с точки зрения избираемости», — сказал политолог. Госслужащие, в свою очередь, гарантируют лояльность и управляемость, что важно в преддверии выборов мэра в Москве.

Среди других популярных у кандидатов профессий — инженер, юрист, экономист и работник медиа — журналист, редактор или продюсер. 9% от всех зарегистрированных кандидатов приходится на самозанятых, столько же — на пенсионеров. Чуть меньше (7%) составили студенты, самыми малочисленными (4%) оказались общественники и политики.

Кандидаты во всех округах

259 кандидатов в мундепы использовали тактику выдвижения сразу в нескольких районах. Из них примерно половина — 119 человек были зарегистрированы в двух и более округах. Абсолютные рекордсмены — самовыдвиженцы Яна Томилова и Вячеслав Кротов, которые были зарегистрированы в 11 округах. По двое кандидатов получили регистрацию сразу в пяти и четырех округах.

Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, ранее заявлял зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Такая тактика является новой тенденцией, считает политолог Калачев. По его словам, сразу в нескольких округах подавались те, кто не был уверен в регистрации, это служило «дополнительной страховкой». «У нас достаточно много людей верят в то, что на муниципальных выборах как в казино, может случиться все, что угодно — подавая во все округа, они идут ва-банк», — заключил он.