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Политика ,  
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В Генпрокуратуре сочли рекламу в Google лазейкой для вмешательства
Распространение рекламы на своих площадках для вмешательства в российские выборы могут использовать и другие провайдеры, считают в Генпрокуратуре. Кроме того, компетентные органы Запада могут запрашивать у компаний личные данные

Реклама на платформах Google, скорее всего, является лазейкой для вмешательства во внутренние дела России, заявил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов в ходе заседания в Совфеде. Трансляция заседания велась в YouTube верхней палаты.

«Определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела», — сказал Завалунов.

Он добавил, что представители компетентных органов западных стран могут напрямую запрашивать у провайдеров цифровую информацию о гражданах. По словам Завалунова, такие методы применяются с использованием ресурсов Google и Microsoft. «Такая лазейка для прямого нарушения государственного суверенитета в информационном пространстве недопустима», — добавил он.

Сенатор Андрей Климо заявил, что Facebook и Google рассматривают возможность создать с комиссией Совета Федерации контактную группу, чтобы их ресурсы не использовались с нарушением закона, сообщает «РИА Новости».

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Роскомнадзор зафиксировал в Facebook и принадлежащем Google YouTube случаи распространения политической рекламы в день тишины накануне единого дня голосования 8 сентября. В этом ведомство увидело вмешательство в суверенные дела России. Поисковик, комментируя обвинения, заявил, что поддерживает ответственную политическую рекламу.

О возможном вмешательстве во внутренние дела зарубежных сил власти заявляли еще в августе, на фоне протестов из-за недопуска к участию в выборах независимых кандидатов. В частности, после согласованного митинга 10 августа председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что «зарубежные силы» посредством YouTube провоцировали пришедших на акцию нарушить закон.

На этой неделе в Госдуме заявили, что данные о попытках вмешательства в избирательную кампанию подтверждаются.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Google, вмешательство в выборы
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