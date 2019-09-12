В Генпрокуратуре сочли рекламу в Google лазейкой для вмешательства

Распространение рекламы на своих площадках для вмешательства в российские выборы могут использовать и другие провайдеры, считают в Генпрокуратуре. Кроме того, компетентные органы Запада могут запрашивать у компаний личные данные

Реклама на платформах Google, скорее всего, является лазейкой для вмешательства во внутренние дела России, заявил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов в ходе заседания в Совфеде. Трансляция заседания велась в YouTube верхней палаты.

«Определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела», — сказал Завалунов.

Он добавил, что представители компетентных органов западных стран могут напрямую запрашивать у провайдеров цифровую информацию о гражданах. По словам Завалунова, такие методы применяются с использованием ресурсов Google и Microsoft. «Такая лазейка для прямого нарушения государственного суверенитета в информационном пространстве недопустима», — добавил он.

Сенатор Андрей Климо заявил, что Facebook и Google рассматривают возможность создать с комиссией Совета Федерации контактную группу, чтобы их ресурсы не использовались с нарушением закона, сообщает «РИА Новости».