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Лидер «Русофилов» связал обвинения в шпионаже с «Турецким потоком»
Глава болгарской организации «Русофилы» Николай Малинов, которого София обвиняет в шпионаже на Россию, в интервью РБК назвал обвинение ничтожным. Он считает дело против себя попыткой сорвать строительство «Турецкого потока»
Николай Малинов (Фото: сайт движения «Русофилы»)

Лидер болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов в интервью РБК назвал ничтожной попыткой подвести под шпионаж легальную аналитическую работу для российских общественных и коммерческих структур. Он отметил, что ему предъявили официальные обвинения в шпионаже по статье, по которой с 1978 года в Болгарии никого не обвиняли.

50-летний Малинов был задержан 9 сентября в Софии.В ходе обысков у него был обнаружен доклад «Необходимость геополитической переориентации Болгарии», описывающий текущую ситуацию и меры, которые следует принять для изменения ориентации в сторону России «на основе православия и славянской культуры и традиций». Если его признают виновным, Малинову грозит срок от пяти до 15 лет.

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По словам Малинова, полицейские провели обыски в домах 15 человек из его окружения и руководства «Русофилов». Восемь из них были арестованы, обвинения в шпионаже были предъявлены только Малинову, которого отпустили под залог в € 25 тыс.

Прокуратура в качестве доказательств предъявляла его докладные записки на русском языке и проекты, связанные с бизнесом, созданием политических структур и медиапула, пояснил болгарский политик. «Я думаю, что все это шито белыми нитками, тезисы обвинения будут соответствующим образом объявлены ничтожными, — считает лидер «Русофилов». — Я всегда публично защищал свои идеалы. Нет ничего тайного. Все, что мне пытаются инкриминировать, — намерения, с которыми я публично не раз выступал».

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Малинову вменяют сотрудничество с организацией «Двуглавый орел» и Российским институтом стратегических исследований (РИСИ), начиная с 2010 года до 9 сентября 2019 года, когда исполнилось 75 лет с момента освобождения Болгарии от фашизма. Малинова задержали в день эфира на болгарском ТВ, где он должен был оспаривать позицию МИДа республики, который призвал российское посольство «не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса», что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Лидер «Русофилов» уверяет, что в своих аналитических записках не призывал к «вооруженному восстанию», а советы для российских учреждений, как выстроить партийную структуру, медийную систему, бизнес-отношения в Болгарии, закон не нарушают.

Малинов уверен, что дело против него ударит по болгарской власти перед выборами, поскольку в стране популярны пророссийские настроения. Кроме того, обвинения в шпионаже он связал с попыткой сорвать проект «Турецкий поток».

Накануне дело Малинова прокомментировал во время заседания правительства премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он призвал не связывать отношения с Россией и шпионский скандал. По его словам, «российские олигархи пытаются реализовать в Болгарии планы, связанные с военно-промышленным комплексом, и спецслужбы занялись этим вопросом».

«Кто-то поддерживает религию, кто-то любит Россию, кто-то — США, а кто-то — Европу. Но наша геополитическая ориентация, поддерживаемая всеми сторонами, — это Евросоюз и НАТО», — заявил Борисов, отметив свободную работу неправительственных общественных организаций в стране.
 

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Болгария, шпионаж, обвинения
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