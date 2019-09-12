Лидер «Русофилов» связал обвинения в шпионаже с «Турецким потоком»

Глава болгарской организации «Русофилы» Николай Малинов, которого София обвиняет в шпионаже на Россию, в интервью РБК назвал обвинение ничтожным. Он считает дело против себя попыткой сорвать строительство «Турецкого потока»

Николай Малинов (Фото: сайт движения «Русофилы»)

Лидер болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов в интервью РБК назвал ничтожной попыткой подвести под шпионаж легальную аналитическую работу для российских общественных и коммерческих структур. Он отметил, что ему предъявили официальные обвинения в шпионаже по статье, по которой с 1978 года в Болгарии никого не обвиняли.

50-летний Малинов был задержан 9 сентября в Софии.В ходе обысков у него был обнаружен доклад «Необходимость геополитической переориентации Болгарии», описывающий текущую ситуацию и меры, которые следует принять для изменения ориентации в сторону России «на основе православия и славянской культуры и традиций». Если его признают виновным, Малинову грозит срок от пяти до 15 лет.

По словам Малинова, полицейские провели обыски в домах 15 человек из его окружения и руководства «Русофилов». Восемь из них были арестованы, обвинения в шпионаже были предъявлены только Малинову, которого отпустили под залог в € 25 тыс.

Прокуратура в качестве доказательств предъявляла его докладные записки на русском языке и проекты, связанные с бизнесом, созданием политических структур и медиапула, пояснил болгарский политик. «Я думаю, что все это шито белыми нитками, тезисы обвинения будут соответствующим образом объявлены ничтожными, — считает лидер «Русофилов». — Я всегда публично защищал свои идеалы. Нет ничего тайного. Все, что мне пытаются инкриминировать, — намерения, с которыми я публично не раз выступал».