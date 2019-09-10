Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

Государственное агентство национальной безопасности также запретило на десять лет въезд на территорию Болгарии бывшему директору Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенанту Службы внешней разведки (СВР) Леониду Решетникову. Сейчас он занимает пост зампредседателя «Двуглавого орла». «Я ушел со службы на пенсию десять лет назад, но так как они меня знают как генерала СВР, вот и притягивают мое имя, чтобы сказать: Малинов общался с генерал-лейтенантом СВР», — прокомментировал Решетников это решение. «Мне 72 года. Запрет въезда на десять лет — это, наверное, пожелание долгих лет жизни», — съязвил генерал.

Всего по делу 9 сентября было проведено 11 обысков — изъяты телефоны и документы, связанные с преступлением, сообщил заместитель главного прокурора Иван Гешев.

Один из секретарей исполнительного бюро «Русофилов» Георги Дуков рассказал РБК, что 9 сентября на допросы были вызваны 15 сотрудников организации. Вызовы стали неожиданностью, но само дело выглядит тщательно спланированным, в нем принимают участие большое количество следователей, заметил Дуков. Кроме Малинова, все остальные участники движения являются свидетелями, рассказал он. Следователи, по его словам, хотели связать деятельность «Русофилов», которые являются общественной организацией с прозрачным финансированием, с незаконным получением средств, в том числе из России. Дуков утверждает, что все эти подозрения являются необоснованными.

С чем могут быть связаны подозрения

Общество «Русофилы», сообщил Дуков, основано как неправительственная общественная организациям людьми, которые долгое время прожили в России. Основной упор делается на культурно-информационную работу, обучение русскому языку и проведение различных смотров, вроде конкурсов русской поэзии и танца. «Русофилы» часто взаимодействуют с культурным центром России в Софии, но финансируют мероприятия за счет собственных средств.

Дело против «Русофилов» он связывает с предстоящими выборами мэра Софии и попыткой проевропейских болгарских политиков испортить отношения с Россией и затормозить двусторонние проекты, в частности строительство ветки газопровода «Турецкий поток» в Болгарию. На октябрьских выборах мэра действующий мэр Софии от проевропейской партии ГЕРБ Йорданка Фандыкова будет противостоять омбудсмену Мае Маноловой, бывшей депутатом Болгарской социалистической партии, которая выступает за активизацию сотрудничества с Россией.

Малинов долгие годы был влиятельным функционером в соцпартии, сообщил РБК руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко. Малинов — довольно известный политик, он был депутатом парламента, главой издательского дома Социалистической партии, издававшим одну из главных партийных газет — «Дума». В последние годы культурные и гуманитарные контакты с Россией шли в основном через Малинова, так как движение «Русофилы» является довольно крупным и действительно работающим, в отличие от многих местных пророссийских организацией, которые де-факто состоят из одного человека, говорит Бондаренко.

Обвинения Малинова — попытка устранить самостоятельную фигуру и организацию, которая не вписывается в политику нынешних властей Болгарии, сказал РБК зампредседателя общества «Двуглавый орел» Леонид Решетников. «Сейчас в Болгарии прошел собор, на котором собрались 10–12 тыс. членов организации. Малинов должен был выступать с речью, она, видимо, была достаточно критической в отношении властей. Наверное, этим можно объяснить такие дурацкие обвинения в шпионаже. Он оказывал сильное влияние на настроение людей, которые хотели бы сотрудничества с Россией. Поэтому и притянули такое обвинение», — говорит он.