Я отпущен под финансовую гарантию (залог), которую должен в течение нескольких недель оплатить, чтобы остаться на свободе. Это €25 тыс. — для меня большая сумма.

О допросах и русофилах в полиции

Никаких доказательств шпионажа они на допросах не получили. Мы действительно считаем, что делаем правильное, правое дело законным способом. Полиция вела себя очень красиво. Учтите, что большинство из рядовых сотрудников полиции — русофилы, они это даже демонстрировали положительным отношением, но все-таки выполняли приказ как люди подневольные.

Дело русофилов Николая Малинова и бывшего главного редактора болгарской газеты «Дума» Юрия Борисова задержали 10 сентября в рамках дела о шпионаже. Расследование проводится по ст. 105 УК Болгарии; дело было возбуждено 3 июля. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 15 лет. Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров утверждал, что Малинов собирал данные о внешней политике республики в интересах общества «Двуглавый орел» бизнесмена Константина Малофеева и Российского института стратегических исследований. По словам прокурора, в ходе расследования правоохранительные органы установили схему отмывания денег, которые шли на финансирование мероприятий, угрожающих национальной безопасности Болгарии. Генпрокурор Болгарии заявил, что страна запретила Малофееву въезд на десять лет. Гражданская неправительственная организация «Русофилы» основана в 2003 году и своей миссией называет установление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией на основе исторических традиций, православия и славянства. Источник РБК, занимавшийся с Малиновым общими проектами, рассказал, что тот обладает широким кругом общения в России и не скрывал своих контактов с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сенатором Константином Косачевым и депутатом Думы Константином Затулиным, регулярно встречался в Москве с российскими политиками и общественными деятелями.

О найденных при обысках бумагах

На пресс-конференции прокуратура сказала, что нашла какие-то докладные записки, которые я писал на русском языке, какие-то проекты, связанные с бизнесом и созданием политических структур, созданием медиапула.

Человек строит определенные планы и ищет под эти планы определенную поддержку. Но всю поддержку человек ищет в рамках закона, я же не писал документы с курсом на вооруженное восстание. Я пишу, как создать правильно партийную структуру, медийную систему, выстроить бизнес-отношения определенные. Это намерения, на которые я ищу соответствующую поддержку. А то, что я якобы служу [другому государству]: вы же прекрасно понимаете как русский человек, что РИСИ (Российский институт стратегических исследований. — РБК) занимается определенными исследованиями, мнениями людей, настроениями определенных стран, сбором информации…

Вы понимаете, даже Господь Бог судит по делам. Тем более уголовный кодекс должен судить по делам. Я думаю, что все это шито белыми нитками, тезисы [обвинения] будут соответствующим образом объявлены ничтожными. Хотя не знаю, насколько можно верить болгарскому суду, может, юристы предложат обращаться к европейским судам, я в этом не специалист. Я всегда публично защищал свои идеалы, нет ничего тайного, все, что, мне пытаются инкриминировать, — намерения, с которыми я публично не раз выступал.

О связях с «Двуглавым орлом» Константина Малофеева и генералом СВР в запасе, бывшим директором РИСИ Леонидом Решетниковым

Обвинения были непосредственно в сотрудничестве с организацией «Двуглавый орел» и Российским институтом стратегических исследований начиная с 2010 года до 9 сентября 2019 года, когда исполнилось 75 лет освобождения Болгарии от фашизма. Это была символическая дата, когда мне надо было быть в эфире центрального телевидения отстаивать позиции в связи с заявлением нашего МИДа.

МИД Болгарии призвал российское посольство «не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса», что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Такое заявление было сделано в преддверии открытия 9 сентября в Софии выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма».

Никогда не было какой-то тайной организации. «Двуглавый орел» занимается чисто внутрироссийскими проблемами, проектом «Россия-2050» и другими вопросами, которые никакого отношения к международным делам не имеют.

Я очень благодарен и Малофееву, и Решетникову, и [сенатору Константину] Косачеву, и [депутату Госдумы Леониду] Слуцкому, и [депутату Госдумы, чей визит в Грузию вызвал массовые протесты в стране, Сергею] Гаврилову, могу перечислять дальше. Насколько мне известно, скоро Мария Захарова из МИД России сделает заявление, так что в России очень четкая и ясная оценка происходящего появилась.

О политической подоплеке и угрозе «Турецкому потоку»

Они сейчас работают с документами и каждый день делают какие-то вбросы в средства массовой информации, чтобы с новыми обвинениями выставить себя в хорошем свете. Я думаю, что этот процесс будет очень интересно развиваться с точки зрения того, что скандал совершенно невыгоден премьер-министру [Бойко Борисову] и правящей коалиции, потому что русофильские массы в Болгарии на следующих выборах проголосуют совершенно по-другому. Я думаю, что это хитрый удар по власти Болгарии, чтобы, раскачав ее, довести дело до того, чтобы в очередной раз отложить проект «Турецкий поток».

Я открыто заявляю, что 80% болгар не одобряют внешнеполитический выбор своей страны, поэтому мы имеем право законными средствами защищать свою альтернативную точку зрения на то, что лучше для страны. Все мои аргументы направлены на то, чтобы доказать, что это именно политический процесс.

О российском финансировании

Я всегда публично заявлял, что с российской стороны мы получаем два гранта в год. Около €5 тыс. от фонда «Русский мир» во главе с Вячеславом Никоновым, мы уже 11-й год отправляем на отдых 15 детей за счет Российского фонда мира и лично Леонида Слуцкого. Этим исчерпывается помощь России движению русофилов.

Направление памятников и концертов, конкурсов, фестивалей, изучения русского языка в детских садах (258 кабинетов), направление издательской деятельности, работы в интернете абсолютно самостоятельно находят волонтеров и средства. Преимущество наше в том, что у нас 240 отделений и 35 тыс. человек, то есть это мощная организация. И конечно, с нами сложно бороться.