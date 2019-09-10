СМИ сообщили о задержании лидера движения «Русофилы» в Болгарии

По данным СМИ, в понедельник в рамках дела о шпионаже были задержаны секретарь и председатель болгарского движения «Русофилы» — Юрий Борисов и Николай Малинов. В прокуратуре заявили, что никаких обвинений им пока не предъявляли

Николай Малинов (Фото: сайт движения «Русофилы»)

Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и «Болгарское национальное радио» (БНР) без ссылки на источники.

Вероятно, Малинова оставят под стражей на ночь, пишет БНР. Подробности обвинений оба издания не приводят.

Ранее Дора Чичкова, супруга другого члена «Русофилов», секретаря движения Юрия Борисова, сообщила БНР, что его задержали утром 10 августа по делу о шпионаже. Позже он был освобожден без предъявления обвинений. По словам жены Борисова, в доме политика прошел обыск, правоохранители изъяли компьютер, телефон, папку с вырезками из интервью и статьями о «Русофилах», а также книгу Малинова.

В прокуратуре Болгарии рассказали, что следствие проводится по ст. 105 УК, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.

Заместитель председателя «Русофилов» Стоян Проданов назвал произошедшее фарсом. «Это абсолютно неосведомленные люди, не говоря уже о конфиденциальной государственной тайне. Эта акция направлена на свержение 14-го национального собрания в политических целях. Русофильское движение препятствует власти специализированной прокуратуры», — заявил он.