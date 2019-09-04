В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии». Об этом РБК рассказал сам Джабаров.

«Это попытка показать единство Европы, которая якобы пытается сдержать российскую агрессию. А что касается того, что Красная армия принесла им страдания и полицейский режим, притеснение, — это все дань моде. Это попытка скрыть от своей молодежи истинную правду своей страны. Нам нельзя оставлять без ответа подобное заявление, ибо в преддверии 75-летия годовщины Великой Победы все чаще на Западе будут звучать подобные заявления», — объяснил Джабаров.

Заявление МИД Болгарии Джабаров счел частью «тенденции свести на нет наши героические усилия во время войны с Германией».

Ранее МИД Болгарии призвал российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Такое заявление было сделано в преддверии открывающейся 9 сентября в Софии выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма».