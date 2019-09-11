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Инвестор Малофеев стал консультантом африканских правительств
Константин Малофеев, накануне завершивший свою политическую карьеру в «Справедливой России», займется привлечением финансирования для стран Африки. Он занял пост главы набсовета Международного агентства суверенного развития
Константин Малофеев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

О создании Международного агентства суверенного развития РБК рассказал сам Константин Малофеев. В новой структуре он занял пост председателя наблюдательного совета.

Официально агентство будет представлено на саммите «Россия — Африка», который пройдет в конце октября в Сочи. «С удовлетворением отмечаю дружественный, конструктивный характер отношений между нашими странами. Саммит «Россия — Африка» <...> [послужит] качественному наращиванию этих отношений, позволят наметить новые формы плодотворного взаимодействия», — гласит опубликованное на сайте саммита приветствие президента России Владимира Путина. Агентство вместе с корпорацией «Росатом» указано как генеральный партнер саммита.

Чем будет заниматься агентство

Как рассказал Малофеев, агентство негосударственное и состоит «из консультантов»: «Мы занимаемся тем, что помогаем с экономическим реформированием тем странам, которые пытаются освободиться от экономической и финансовой зависимости [от] западного мира». Настоящий суверенитет, по его словам, начинается в первую очередь с экономического суверенитета.

Одна из основных компетенций агентства — предоставление услуг доступа к рынкам капитала. «Сейчас в мире 70 стран, которые находятся под тем или иным видом санкций, которые ограничивают им доступ к рынкам капитала. При этом данные страны готовы привлекать как долговое, так и акционерное финансирование, — рассказывает Малофеев. — Поэтому мы выстраиваем работу по предоставлению финансовых услуг без англосаксонского мира: есть Китай, Гонконг, Дубай, Бейрут, Кейптаун». География регионов, в которых намерено работать агентство, — Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия.

Общий долговой потенциал африканских стран Малофеев оценивает на уровне до $200 млрд. О первой сделке — организации размещения суверенного долга до $500 млн для одной из африканских стран (какой, собеседник РБК не уточнил) — будет объявлено в рамках саммита. Фактическое размещение Малофеев планирует провести до конца 2019-го или в начале 2020 года.

Собеседник РБК оговаривается, что агентство «не намерено стать конкурентом инвестиционных банков Lazard или HSBC»: «Наш функционал значительно шире — мы разговариваем с этими странами о «деколонизации», помогаем выбрать инфраструктурные проекты».

Африканские страны, по его словам, «являются очень интересными и привлекательными с точки зрения развития их потенциала, полезных ископаемых, рынков труда и потребления». Поэтому агентство намерено выступать также консультантом для российских компаний, заинтересованных в развитии в Африке, но пока детальных переговоров на этот счет ни с кем не ведется, уточнил Малофеев. Наиболее интересными в Африке для российских компаний могут стать энергетика и транспортная инфраструктура. Бизнесмен уверен, что Россия для африканских стран является приоритетным партнером, и объясняет это тремя факторами: «Во-первых, СССР активно и безвозмездно помогал национально-освободительной борьбе. Во-вторых, многие учились в СССР, и работает фактор ностальгии. Наконец, в отличие от Китая, при реализации проектов Россия не привезет в Африку свою рабочую силу, и это не повлечет негативные социальные последствия».

Роль санкций

Учредитель и глава агентства — Михаил Лещенко, в прошлом — замглавы «Связьинвеста» и советник министра связи и массовых коммуникаций. Среди других консультантов — советник президента Сергей Глазьев и бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Связаться с последними на момент публикации не удалось. Все трое — фигуранты санкционных списков. Малофеев уверен, что его санкционный статус никак не повлияет на функционал агентства: «Для африканских стран, которые хотят избавиться от западной зависимости и многие из которых сами находятся под теми или иными санкциями Запада, мой статус — это «знак качества» и «орден», поскольку это лишь показатель того, что я такой же состоявшийся человек, как и они».

Что сейчас с африканской экономикой

Сейчас под различными санкциями США находятся, в частности, Центральноафриканская республика (ЦАР), Бурунди, Конго, Мали, Сомали, Зимбабве, Судан и Дарфур. Согласно отчету Всемирного банка за 2018 год, вследствие роста мировой экономики, либерализации кредитно-денежной политики и роста цен на сырьевые товары в Африке наблюдается умеренное восстановление темпов экономического роста. Согласно прогнозу, к 2020 финансовому году они достигнут в среднем 3,6% против 2,6% в 2017-м, в основном за счет крупнейших стран региона — Нигерии, Южной Африки и Анголы. Сейчас уровень ВВП на душу населения, например, в ЦАР — $510, Чаде — $730,2, Мали — $901,4, Конго — $2147 (среднемировое значение — $11 296,78). В 2018 финансовом году Всемирный банк утвердил выделение региону $16,5 млрд кредитных средств на реализацию 138 проектов.

Объем размещения африканских еврооблигаций в апреле превысил рубеж $100 млрд: в прошлом году были размещены выпуски на рекордные $27,1 млрд, в этом году ожидается еще $17,6 млрд. Среднее отношение общего долга к ВВП для африканских стран сегодня относительно низкое, указывали аналитики: 53% по сравнению с 90% в 1980-х и 1990-х годах.

Китай — один из крупнейших инвесторов и кредиторов, которые работают с долгами африканских стран. Например, на конец 2018-го внешний долг Замбии превысил $10,05 млрд, около трети от этой суммы приходилось на Китай. По данным на октябрь 2018-го, страны Восточной Африки за десять лет заняли у Китая почти $30 млрд для развития проектов в сфере транспорта, связи, производства и энергетики. Тогда около 20% всего внешнего долга правительств африканских стран приходилось на Китай, а общий объем займов (частных и государственных) с 2006 по 2017 год составлял $132 млрд.

В рамках последнего китайско-африканского саммита, который прошел в сентябре прошлого года, КНР заявила о намерении выделить Африке дополнительные $60 млрд в виде кредитов и инвестфинансирования. На фоне этих заявлений многие аналитики заговорили о тщательно спланированной долговой ловушке для африканских стран. Китайский лидер Си Цзиньпин обвинения в попытке вмешательства во внутренние дела государств Африки отвергает.

Авторы: Ирина Парфентьева, Вячеслав Козлов
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Константин Малофеев
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