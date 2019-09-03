Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

В Софии в Российском культурном центре откроется выставка «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма». МИД республики призвал российское посольство «не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса»

Министерство иностранных дел Болгарии (Фото: mfa.bg)

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

С таким заявлением болгарские дипломаты выступили в преддверии открывающейся 9 сентября в Софии на базе Российского культурно-информационного центра выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма».

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — следует из заявления.

Формулировку со словом «освобождение» в контексте ввода советских войск в 1944 году в МИДе назвали сомнительной, поскольку она «ставит в привилегированное положение только некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы» в стране.