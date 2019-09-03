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Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
В Софии в Российском культурном центре откроется выставка «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма». МИД республики призвал российское посольство «не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса»
Министерство иностранных дел Болгарии (Фото: mfa.bg)

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

С таким заявлением болгарские дипломаты выступили в преддверии открывающейся 9 сентября в Софии на базе Российского культурно-информационного центра выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма».

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — следует из заявления.

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Формулировку со словом «освобождение» в контексте ввода советских войск в 1944 году в МИДе назвали сомнительной, поскольку она «ставит в привилегированное положение только некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы» в стране.

Посольство России в Болгарии уже выразило недоумение в связи с этим заявлением. По словам российских дипломатов, экспозиция направлена на то, чтобы болгарская общественность ознакомилась с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были недавно рассекречены.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — отмечает российское диппредставительство в своем Facebook.

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РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

8–9 сентября 1944 года Красная армия вошла в Болгарию и провела там операцию против национальных войск и частей немецкой армии. После этого в республике распустили парламент, полицию, утвердили новый состав госаппарата, а также запретили все нацистские организации.

Автор: Анна Трунина
Теги: Болгария, Россия, СССР, Вторая мировая война, нацизм, вмешательство
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