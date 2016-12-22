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США отказались допустить новый Ту-214 к наблюдательным полетам военных
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США отказались допустить новый Ту-214 к наблюдательным полетам военных
Политика, 02:33
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США отказались допустить новый Ту-214 к наблюдательным полетам военных
Представитель американской делегации отказался допустить российский самолет-разведчик Ту-214ОН к полетам по договору об открытом небе. Решение было принято «по указанию Вашингтона», заявили в Минобороны
Фото: Максим Блинов / «РИА Новости»

Власти США приняли решение заблокировать допуск нового российского самолета Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060 к наблюдательным полетам по Договору открытого неба. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны) Сергей Рыжков.

По его словам, на аэродроме Кубинка в Московской области в течение десяти дней проходили «мероприятия по международному освидетельствованию нового самолета». Сергей Рыжков уточнил, что в освидетельствовании приняли участие 72 эксперта из 23 государств — участников договора. Как отметил Рыжков, проводились наземные показы самолета и размещенного на нем оборудования, а также встречи с конструкторами воздушного судна и разработчиками аппаратуры наблюдения.

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6 и 7 сентября, как рассказал военный, выполнялись тестовые полеты на аэродроме Таганрог. Рыжков подчеркнул, что полученные цифровые изображения, сделанные в лаборатории аэродрома в Кубинке, убедили представителей 22 делегаций в том, что четыре конфигурации высот применения цифровой камеры OSDCAM4060 отвечают требованиям договора по разрешающей способности на местности.

«Однако руководитель американской делегации в нарушение требований Договора по открытому небу без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ», — сказал начальник центра. Он добавил, что американский эксперт, принимая это решение, сослался на «прямые указания из Вашингтона».

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Рыжков считает, что подобными действиями США поставили во главу угла «политические вопросы». Также, по его мнению, власти США «не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения Ту-214 ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на 5 — 7 лет опередила США». «Требуем разъяснений возникшей ситуации», — заключил Рыжков.

В середине августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, в котором предусматривалась заморозка средств, выделяемых на программу «Открытое небо». В документе говорилось, что ограничение может быть снято в том случае, если конгрессу будут представлены доказательства того, что Россия выполняет свою часть договора. В частности, американские власти потребовали от России отказаться от использования инфракрасных датчиков, радиолокационного синтезирования апертуры во время полетов над странами Европейского союза и США, а также не использовать наблюдательные полеты с целью разведки. Помимо этого Вашингтон посчитал, что Москва должна обосновывать необходимость военных пролетать над той или иной территорией.

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Комментируя подобные действия Штатов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что такие шаги Вашингтона направлены на то, чтобы скрыть новое оружие, которое США создают в ходе новой гонки вооружений.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 стран — членов ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. Согласно документу, подписавшиеся страны могут летать над территориями друг друга, чтобы убедиться в отсутствии подготовки к войне и нарушении международных договоренностей.

Автор: Михаил Юшков.
Теги: Договор по открытому небу , Ту-214
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