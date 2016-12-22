В Госдепе США опровергли приостановку Договора по открытому небу

США не прекращают участвовать в Договоре по открытому небу и планируют выполнять соглашение. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению выполнения договора», — заявила представитель Госдепа США.

Она пояснила, что подписанный американским лидером Дональдом Трампом оборонный бюджет на 2019 год требует от исполнительной власти отчитываться о расходах по договору, а также выполнять «сертификационные требования». Дипломат добавила, что похожие требования были и в предыдущих законах по оборонным расходам.

Как рассказал агентству директор информационных проектов в ядерной сфере в Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен, подписанный Трампом закон санкционирует покупку новых самолетов, а также требует предоставлять Конгрессу США доклады о статусе договора.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал утвержденный Конгрессом бюджет Пентагона на 2019 год. При этом в нем указывалось, что для выполнения наблюдательных полетов не может быть использован ни один из фондов. В документе заявлялось, что Россия несет ответственность за невыполнения условий по договору. Ей необходимо отказаться от инфракрасных датчиков и радиолокационного синтезирования апертуры в полетах над Евросоюзом и США.

В связи с этим замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о заморозке финансирования наблюдательных полетов над США приведет к «интоксикации» международных отношений.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 стран — членов ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. Согласно документу, подписавшиеся страны могут летать над территориями друг друга, чтобы убедиться в отсутствии подготовки к войне и нарушении международных договоренностей.