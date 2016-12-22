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В Совфеде ответили на заморозку полетов российских военных над США
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В Совфеде ответили на заморозку полетов российских военных над США
Политика, 10:45
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В Совфеде ответили на заморозку полетов российских военных над США

Вашингтон заморозил бюджет программы «Открытое небо», по которой российские и американские военные совершали наблюдательные полеты над Россией и США для того, чтобы скрыть новое вооружение. Об этом заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это попытка спрятать все то, что американцы будут готовить в ходе новой гонки вооружений», — пояснил он. Джабаров добавил, что Россия не принимает участия в этой гонке, а создает свое оружие, которое способно отразить атаку любого агрессора.

Сенатор также прокомментировал требование США разрешить американским военным полеты над Москвой. По его словам, подобные попытки Вашингтона «всех учить правилам жизни» не закончатся успехом. «Никаких полетов, особенно над Москвой, быть не может. Это просто смешно. Все эти полеты будут пресекаться», — сказал сенатор.

Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных
Политика

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Документ предусматривает заморозку средств, которые выделяются на программу «Открытое небо». Ограничение может быть снято, если ​президент США предоставит комитетам конгресса доказательства выполнения Россией своей части договора.

В частности, в Вашингтоне требуют от Москвы отказаться от использования инфракрасных датчиков, радиолокационного синтезирования апертуры во время полетов над странами ЕС и США, а также не использовать наблюдательные полеты с целью разведки. Кроме того, в США считают, что Россия должна объяснять, для чего ее военным необходимо пролететь над той или иной территорией.

Также в Вашингтоне потребовали разрешить американским военным проводить наблюдательные полеты над Москвой, Калининградской областью, Чечней и районами, которые граничат с Абхазией и Южной Осетией.

Россия ратифицировала Договор об открытом небе в 2001 году, документ подписали 23 страны-члена ОБСЕ. Соглашение дает право странам-подписантам совершать полеты над территориями друг друга для того, чтобы проверить, не готовится ли к войне другое государство.

Теги: открытое небо , заморозка , Совет Федерации
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