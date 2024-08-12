В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в Донбассе

Украинские военные рассказали, что для операции в Курской области их сняли с позиций в «горячих точках», из Часова Яра и Торецка, которые скоро могут пасть. Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в Донбассе

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Несмотря на то что российским силам приходится отражать атаки украинских в Курской области, положение на других направлениях для ВСУ не облегчилось, заявили The New York Times украинские военные.

По словам Артема Джепко, сотрудника пресс-службы бригады Национальной полиции Украины, которая участвует в боях за Часов Яр в ДНР, российские силы продолжают наносить удары. «Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. <...> Давление россиян не ослабевает», — отметил он.

Командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона территориальной обороны, старший лейтенант Евгений Строкань рассказал, что атаки с российской стороны под Торецком в ДНР продолжаются. «Я не чувствую снижения интенсивности», — говорит он.

Financial Times со ссылкой на военных и аналитику кадров с поля боя, опубликованных в соцсетях, пишет, что в атаке на Курскую область задействованы подразделения по меньшей мере шести бригад ВСУ. Некоторые из украинских солдат рассказали газете, что их подразделения прибыли с позиций под Торецком, Часовым Яром или Нью-Йорком в ДНР. Другие же, например бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, прибыли в Сумскую область с позиций в Харьковской области.

В сводке Минобороны России о боевых действиях в Курской области от 12 августа упоминаются 80-я и 82-я десантно-штурмовые, а также 22-я, 61-я и 115-я механизированные бригады ВСУ.

Некоторые из украинских солдат признались, что сомневались в эффективности операции в Курской области. Часть бойцов ВСУ заявляют, что обеспокоены ситуацией на оставленных ими позициях. Один из украинских военных, Денис, прибывший из Часового Яра, отметил, что вести бои из оборонительной позиции сложнее, поскольку противник «знает о нас все». Он считает, что Нью-Йорк будет взят под контроль российских сил «даже завтра». По прогнозам Дениса, также, вероятно, российские войска займут Торецк и Часов Яр.

В сводке за 12 августа Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в ДНР: российская армия заняла село Лисичное в ДНР, также установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Кроме того, «завершается зачистка» населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное, сообщает Минобороны.

Ведомство отмечает, что в июле группировки российских войск «Центр» и «Юг» заняли 19 населенных пунктов в ДНР, а на прошлой неделе на донецком направлении российские войска взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

До операции ВСУ в Курской области зампред оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая, а также украинские военные называли причиной осложнения ситуации под Торецком для Киева проведенную ротацию, в результате которой за направление отвечала бригада, не успевшая узнать местность. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале августа называл самыми горячими направлениями покровское (ДНР) и купянское (Харьковская область). После начала атаки на Курскую область военные эксперты усомнились в ее эффективности. «Учитывая оборонительное давление в других местах <...> стратегическое обоснование этой операции в настоящее время трудно понять», — говорил генерал-майор австралийской армии в отставке, старший научный сотрудник по военным исследованиям Института Лоуи в Сиднее Мик Райан.

По данным Минобороны, атаку на Курскую область 6 августа начали военнослужащие 22-й бригады ВСУ в количестве до 300 человек. Командиры этой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ — Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов — стали фигурантами заведенного СК дела.

До этого 22-я бригада ВСУ упоминалась в сводках Минобороны в контексте боев в ДНР, в том числе в районе Часова Яра (16 июня и 20 июля), в Херсонской области (10 июля), Харьковской и Сумской областях (7 августа). 82-я бригада фигурирует в сводке от 11 августа в контексте сражений на волчанском и липцовском направлениях в Харьковской области в районе поселков Одноборовка и Казачья Лопань. До атаки на Курскую область 82-я бригада также упоминалась в контексте боев в районе Волчанска и Липцов.

80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ фигурирует в сводке Минобороны России от 3 августа в контексте боев в районах Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки и Катериновки в ДНР.

В Курской области ввели режим ЧС федерального значения, из приграничных районов вывозят жителей. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, там остаются около 2 тыс. человек. По его словам, украинские силы проникли вглубь региона на 12 км.

В Киеве целью операции в Курской области назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия ВСУ «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ».