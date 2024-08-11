Власти Беловского района заявили о «непонятных моментах» в приграничье

Глава района заявил, что заход украинской ДРГ вызвал много паники и суматохи. Ситуацию в Беловском районе он назвал стабильной, но напряженной

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Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев заявил о напряженной обстановке в районе муниципального образования.

«К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях», — сказал глава района.

Он призвал жителей соблюдать спокойствие и не паниковать. Тем, кто покинул территорию района, он посоветовал пока не возвращаться, а тем, кто планирует уехать, — обращаться к главам сельсоветов и в администрацию района — власти региона предоставят автобусы для вывоза людей.

Волобуев записал видеообращение на центральной площади слободы Белая — административного центра района.

«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента передает, что в слободе Белая не ведутся боевые действия, в ее окрестностях не слышно стрельбы.

Ранее врио губернатора Курской области поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию жителей.

6 августа в Суджанском районе ВСУ прорвали границу с Россией. Российское Минобороны 10 августа сообщило, что украинские военные и техника были поражены в населенных пунктах Николаево-Дарьино, Гуево, Свердликово (Суджанский район), Любимовка и Зеленый Шлях (Кореневский район). Кроме того, ведомство отчитывалось об ударах по украинским резервам в Сумской области, откуда ВСУ зашли в Курскую.

В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома.