Власти Беловского района заявили о «непонятных моментах» в приграничье
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев заявил о напряженной обстановке в районе муниципального образования.
«К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях», — сказал глава района.
Он призвал жителей соблюдать спокойствие и не паниковать. Тем, кто покинул территорию района, он посоветовал пока не возвращаться, а тем, кто планирует уехать, — обращаться к главам сельсоветов и в администрацию района — власти региона предоставят автобусы для вывоза людей.
Волобуев записал видеообращение на центральной площади слободы Белая — административного центра района.
«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента передает, что в слободе Белая не ведутся боевые действия, в ее окрестностях не слышно стрельбы.
Ранее врио губернатора Курской области поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию жителей.
6 августа в Суджанском районе ВСУ прорвали границу с Россией. Российское Минобороны 10 августа сообщило, что украинские военные и техника были поражены в населенных пунктах Николаево-Дарьино, Гуево, Свердликово (Суджанский район), Любимовка и Зеленый Шлях (Кореневский район). Кроме того, ведомство отчитывалось об ударах по украинским резервам в Сумской области, откуда ВСУ зашли в Курскую.
В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома.
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