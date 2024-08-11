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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области ускорят эвакуацию из еще одного приграничного района

Курский губернатор поручил ускорить эвакуацию из приграничного Беловского района
Сюжет
Военная операция на Украине

В Беловском районе Курской области ускорят эвакуацию жителей, соответствующее поручение дал врио главы региона Алексей Смирнов.

«Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал он.

Глава района Николай Волобуев сообщал, что в муниципалитете объявлена добровольная эвакуация жителей, которые покидают район и самостоятельно, и на организованно на автобусах. Людей направляют в пункты временного размещения в Курске и безопасных районах области.

Добровольный выезд жителей объявлен также в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах — к востоку от него расположен Беловский.

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6 августа в Суджанском районе ВСУ прорвали границу с Россией. Российское Минобороны 10 августа сообщило, что украинские военные и техника были поражены в населенных пунктах Николаево-Дарьино, Гуево, Свердликово (Суджанский район), Любимовка и Зеленый Шлях (Кореневский район).

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Теги
Курская область эвакуация Украина Алексей Смирнов
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