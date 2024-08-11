В Курской области ускорят эвакуацию из еще одного приграничного района
В Беловском районе Курской области ускорят эвакуацию жителей, соответствующее поручение дал врио главы региона Алексей Смирнов.
«Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал он.
Глава района Николай Волобуев сообщал, что в муниципалитете объявлена добровольная эвакуация жителей, которые покидают район и самостоятельно, и на организованно на автобусах. Людей направляют в пункты временного размещения в Курске и безопасных районах области.
Добровольный выезд жителей объявлен также в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах — к востоку от него расположен Беловский.
6 августа в Суджанском районе ВСУ прорвали границу с Россией. Российское Минобороны 10 августа сообщило, что украинские военные и техника были поражены в населенных пунктах Николаево-Дарьино, Гуево, Свердликово (Суджанский район), Любимовка и Зеленый Шлях (Кореневский район).
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