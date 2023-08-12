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В Киеве не увидели решения проблемы коррупции в увольнениях военкомов

Глава НАПК Украины: назначение Зеленским военкомами прошедших бои не решит коррупцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский поручил уволить всех областных военкомов за коррупцию и заменить их людьми с опытом боевых действий. Глава антикоррупционного агентства указал, что если не реформировать систему, они в нее встроятся и коррупция останется
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Большинство сотрудников военкоматов являются добропорядочными людьми, а случаи коррупции среди них связаны лишь с отдельными людьми, которые злоупотребляют своим положением, заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона.

«Если мы не будем менять систему и просто станем назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, они будут интегрироваться в существующую систему и на выходе мы все равно будем получать коррупцию», — предложил Новиков, указав, что сперва следует скорректировать правила работы военкоматов и пересечения границы.

Накануне о решении уволить всех областных военкомов заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — пояснил он. По его мнению, передать управление областных военкоматов следует военнослужащим, которые не могут продолжать службу из-за утраты конечностей или других проблем со здоровьем. Всего начато 112 уголовных производств, предъявлено обвинение 33 фигурантам.

На Украине начали проверять территориальные центры комплектования (ТЦК, выполняют функции военкоматов) после скандала с расследованием о незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Как писала «Украинская правда» в конце июня, после объявления всеобщей мобилизации (действует на Украине с 25 февраля 2022-го) члены его семьи приобрели недвижимость и другое имущество в Испании, в частности виллу за €3 млн. Борисова отстранили от работы, возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО.

Следователи подозревают, в военкоматах за деньги выдавали документы о негодности к военной службе, которые позволяют выезжать за пределы страны.

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Спустя сутки после публикации на нее отреагировал Зеленский. Он дал срочное поручение главнокомандующему Валерию Залужному «немедленно освободить от должности, так сказать, одесского «военкома» — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна». Следователям военком объяснял происхождение денег тем, что брал в долг у разных бизнесменов, однако «ведомостями из налоговой не подтверждается наличие таких средств у данных лиц. Более того, по его словам, отдельные договоры о даче взаймы были подписаны в Одессе гражданами, которые отсутствовали в Одессе во время подписания», — рассказывал Новиков. Глава НАПК объявил в середине июля о начале «мониторинга образа жизни» всех областных военкомов.



 

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Украина Владимир Зеленский коррупция военкомат