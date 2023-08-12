В Киеве не увидели решения проблемы коррупции в увольнениях военкомов

Зеленский поручил уволить всех областных военкомов за коррупцию и заменить их людьми с опытом боевых действий. Глава антикоррупционного агентства указал, что если не реформировать систему, они в нее встроятся и коррупция останется

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Большинство сотрудников военкоматов являются добропорядочными людьми, а случаи коррупции среди них связаны лишь с отдельными людьми, которые злоупотребляют своим положением, заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона.

«Если мы не будем менять систему и просто станем назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, они будут интегрироваться в существующую систему и на выходе мы все равно будем получать коррупцию», — предложил Новиков, указав, что сперва следует скорректировать правила работы военкоматов и пересечения границы.

Накануне о решении уволить всех областных военкомов заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — пояснил он. По его мнению, передать управление областных военкоматов следует военнослужащим, которые не могут продолжать службу из-за утраты конечностей или других проблем со здоровьем. Всего начато 112 уголовных производств, предъявлено обвинение 33 фигурантам.

На Украине начали проверять территориальные центры комплектования (ТЦК, выполняют функции военкоматов) после скандала с расследованием о незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Как писала «Украинская правда» в конце июня, после объявления всеобщей мобилизации (действует на Украине с 25 февраля 2022-го) члены его семьи приобрели недвижимость и другое имущество в Испании, в частности виллу за €3 млн. Борисова отстранили от работы, возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО.

Следователи подозревают, в военкоматах за деньги выдавали документы о негодности к военной службе, которые позволяют выезжать за пределы страны.

Спустя сутки после публикации на нее отреагировал Зеленский. Он дал срочное поручение главнокомандующему Валерию Залужному «немедленно освободить от должности, так сказать, одесского «военкома» — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна». Следователям военком объяснял происхождение денег тем, что брал в долг у разных бизнесменов, однако «ведомостями из налоговой не подтверждается наличие таких средств у данных лиц. Более того, по его словам, отдельные договоры о даче взаймы были подписаны в Одессе гражданами, которые отсутствовали в Одессе во время подписания», — рассказывал Новиков. Глава НАПК объявил в середине июля о начале «мониторинга образа жизни» всех областных военкомов.





