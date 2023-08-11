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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Очевидцы рассказали о падении беспилотника на северо-западе Москвы

Очевидцы рассказали РБК о падении подавленного РЭБ беспилотника на северо-западе Москвы
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Утром 11 августа на северо-западе Москве средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обезврежен беспилотник, Минобороны назвало его украинским. Очевидцы рассказали РБК детали этого происшествия.

«Звук, мне кажется, [был] в 10:30, что ли. Может, чуток позже. Раздался хлопок, начала искать взглядом: что, где, и ничего не видно было. Хлопок был сильный, и я сразу поняла, что это взрыв, так как я такого никогда не слышала», — рассказала РБК жительница района Строгино.

Другая москвичка, которая проживает в районе Хорошево-Мнёвники, сказала, что утром была дома вместе с ребенком и слышала только громкий звук.

«После завтрака я решила прибраться, примерно в 10:42, находясь в ванной комнате, я услышала сильный хлопок, он был громким и внезапным. Поначалу не было понятно, что произошло, были предположения, что это что-то упало на стройке вблизи дома. <...> Своими глазами я ничего не видела, окна целы у дома, просто был очень сильный грохот», — описала женщина взрыв.

Житель Красногорска Алексей рассказал РБК, что также услышал громкий и гулкий звук.

«Ничего не тряслось. Но не услышать его было сложно», — сказал он.

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«Взрыв был мощный очень. Думали: как машина взорвалась. Побежали на балкон, и валил уже дым. Взрыв был на весь район. Это случилось около 11 утра», — сообщила РБК еще одна жительница района Хорошево-Мнёвники Анастасия.

Беспилотник заметили в районе Карамышевской набережной в Москве утром 11 августа. Он упал в парке рядом с больницей № 67 им. Ворохобова. В результате никто не пострадал, «серьезных разрушений» также не было, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По данным российского Минобороны, беспилотник был украинским. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.

Теги
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