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Минобороны сообщило об атаке Крыма 25 беспилотниками самолетного типа

Минобороны: ВСУ пытались атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа
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Военная операция на Украине
При попытке атаковать объекты в Крыму 16 БПЛА были уничтожены силами ПВО, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны

Этой ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Из них больше половины были уничтожены силами ПВО, оставшиеся подавлены средствами РЭБ, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. 16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. С октября 2022 года в Крыму действует «средний уровень реагирования», позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне.

Также сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Как сообщал мэр Сергей Собянин, в результате атаки незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет. Позднее ТАСС написал со ссылкой на экстренные службы, что в башне «Око-2» пострадал охранник.

В IQ-квартале, где расположены поврежденные здания, размещены несколько министерств и ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передавал что взрывной волной из офиса вынесло документацию Минцифры.

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В Минобороны позже уточнили, что упавшие в районе «Москва-Сити» дроны были подавлены средствами РЭБ, еще один БПЛА уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
БПЛА Крым РЭБ Военная операция на Украине
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