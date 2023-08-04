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Минобороны сообщило об отражении атаки 13 дронов в Крыму

Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым 13 беспилотниками
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Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось об отражении атак беспилотных устройств в Крыму и на военную базу в Новороссийске. Все аппараты выведены из строя, разрушений нет, сообщают власти

В ночь на 4 августа была пресечена попытка украинской стороны атаковать объекты на территории Крыма, заявило российское Минобороны.

Десять беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.

В 4:18 мск в правительстве Крыма сообщали о работе ПВО в нескольких районах полуострова. Mash и Shot писали о взрывах в Феодосии, на опубликованных видеозаписях видно пролетающий в небе объект, а через несколько секунд слышен взрыв.

Этой же ночью дроны попытались атаковать военно-морскую базу России в Новороссийске. Два беспилотных катера были уничтожены кораблями, которые охраняли базу. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, это произошло «сегодня ночью и рано утром», никто не пострадал, разрушений нет. Атаку отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», сообщил мэр Андрей Кравченко.

Терминал КТК близ Новороссийска продолжил отгрузку нефти в штатном режиме, сообщили в компании. Там заверили, что повреждений инфраструктуры нет, «установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска».

Минобороны и местные власти регулярно сообщают об атаках беспилотников с начала Россией военной операции на Украине. Киев пообещал в начале августа, что Россию ждет больше атак «неустановленных дронов».

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Минобороны беспилотники дроны
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