Советник главы Крыма сообщил о работе ПВО над полуостровом

Олег Крючков написал в телеграм-канале, что силы ПВО сработали над разными районами Крыма, и попросил сохранять спокойствие

Силы ПВО сработали над разными районами Крыма, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

«Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в телеграм-канале.

В прошлый раз о работе ПВО крымские власти сообщали в ночь на 4 августа. Тогда, по словам Крючкова, системы противовоздушной обороны задействовались в нескольких районах полуострова. Все объекты были сбиты, говорил он. Пострадавших и повреждений не было. Телеграм-каналы Mash и Shot писали о взрывах в Феодосии.

Позднее в Минобороны отчитались об отражении атаки 13 дронов в Крыму, десять из них были уничтожены силами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал, разрушений также не было, говорили в ведомстве.