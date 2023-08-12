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Военная операция на Украине ,  
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Советник главы Крыма сообщил о работе ПВО над полуостровом

Советник главы Крыма Крючков сообщил о работе ПВО над разными районами полуострова
Сюжет
Военная операция на Украине
Олег Крючков написал в телеграм-канале, что силы ПВО сработали над разными районами Крыма, и попросил сохранять спокойствие

Силы ПВО сработали над разными районами Крыма, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

«Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в телеграм-канале.

В прошлый раз о работе ПВО крымские власти сообщали в ночь на 4 августа. Тогда, по словам Крючкова, системы противовоздушной обороны задействовались в нескольких районах полуострова. Все объекты были сбиты, говорил он. Пострадавших и повреждений не было. Телеграм-каналы Mash и Shot писали о взрывах в Феодосии.

Позднее в Минобороны отчитались об отражении атаки 13 дронов в Крыму, десять из них были уничтожены силами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал, разрушений также не было, говорили в ведомстве.

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Теги
Елена Чернышова
ПВО Крым
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