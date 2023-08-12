Kyiv Post узнала о желании Киева исключить Израиль из формата «Рамштайн»

Украина хочет сделать это из-за «недружественных действий» Иерусалима и его «пророссийской позиции на международной арене», пояснил источник газеты в Совете национальной безопасности и обороны страны

Украина попросит исключить Израиль из контактной группы по вопросам обороны (формат «Рамштайн») из-за его «недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене», пишет газета Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«Израильские власти не оказали никакой реальной помощи», — сказал собеседник издания. «Вместо этого информация, полученная в ходе встреч [в формате «Рамштайн»], используется Израилем в своих интересах», — считает он. Источник предположил, что она может попадать в Россию.

Во встречах в формате «Рамштайн» участвуют более 50 стран-союзников, включая натовские, контактная группа была создана после начала военных действий на Украине для координации западной военной помощи Киеву.

Кроме того, Киев обдумывает возможность отмены безвизового режима с Израилем. По словам собеседника,

Иерусалим пытается добиться гарантий безопасности для хасидов, которые в сентябре совершают ежегодное паломничество на могилу цадика Нахмана (основатель бреславского хасидизма) в украинской Умани. Однако из-за ракетных обстрелов они невозможны, отметил источник.

В мае глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна «морально» поддерживает Украину, но не может не учитывать влияние России на Ближнем Востоке. Он также говорил, что Иерусалим выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом Израиль отказывается поставлять Киеву оружие. Израильский посол Михаэль Бродский объяснял отказ тем, что страны НАТО, отправляющие на Украину оружие, ни с кем не воюют, в то же время его страна борется с терроризмом и в случае агрессии может полагаться только на себя.

В июне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак раскритиковал нейтральную позицию Израиля и призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Киев. В том же месяце Коэн, отвечая на обвинения в пророссийской позиции, повторил, что Иерусалим поддерживает Киев в конфликте с Москвой и находится «на правильной стороне истории».