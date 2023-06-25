Глава МИД Израиля отказался дискутировать по вопросу поддержки Украины

Дипмиссия Украины заявила, что Израиль «тесно сотрудничает» с Россией, и сочла нейтралитет Тель-Авива «пророссийской позицией». Коэн отказался дискутировать на эту тему, отметив, что Израиль поддерживает Киев и оказывает гумпомощь

Эли Коэн (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Израиль поддерживает Украину в конфликте с Россией и находится «на правильной стороне истории», заявил глава израильского МИДа Эли Коэн в интервью армейскому радио «Галей ЦАХАЛ». Так он ответил на обвинения посольства Украины в Израиле, которое увидело сближение Тель-Авива с Москвой и обвинило его в «пророссийской позиции».

«Я не намерен опускаться до этого дискурса. Я объявил, что мы поддерживаем суверенитет и [территориальную] целостность Украины. Мы голосовали [в поддержку Киева] в ООН, [израильские] военнослужащие встречались с украинскими военнослужащими, и мы оказываем гуманитарную помощь. Израиль на правильной стороне истории», — приводятся слова Коэна в Twitter радио.

Украинское посольство в Израиле опубликовало на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) заявление, в котором обвинило израильские власти в «пренебрежении к моральным границам» из-за появления высокопоставленных чиновников на дипломатическом приеме в посольстве России в Иерусалиме.

Дипмиссия Украины упрекнула Израиль в отказе поставить вооружение Киеву и присоединиться к санкциям против Москвы, а также продолжении сотрудничества с Россией. По утверждению украинского посольства, за последние полгода «практически полностью» отсутствовала гумпомощь Израиля, а визит главы израильского МИДа в Киев был «безрезультатным». Дипмиссия назвала «полностью вымышленными и спекулятивными предположениями» слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который 22 июня заявил о появлении переданного Украине западного оружия у израильских границ.

«Так называемый нейтралитет правительства Израиля рассматривается как явная пророссийская позиция. <...> Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории», — говорится в публикации.

Посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука в связи с этим заявлением дипмиссии вызвали в израильский МИД, передает Ynet.

Израиль осудил начало военной операции Россией на Украине, но не присоединился к санкциям против Москвы и отказался поставлять оружие Киеву. Среди причин отказа, в частности, опасение, что переданное Тель-Авивом оружие будет использовано против него же, попав в руки Ирана. «Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах», — сказал Нетаньяху The Jerusalem Post.

Зимой Нетаньяху допускал передачу Украине системы ПВО «Железный купол» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 4 до 70 км). Однако 17 июня издание Axios писало, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант вновь отказался поставлять на Украину летальное оружие.

В Киеве не раз упрекали Тель-Авив из-за нейтральной позиции. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отмечал, что до боевых действий с Израилем были более длительные дружеские отношения, чем с другими странами, которые сейчас оказывают Украине военную помощь.

В Москве тоже критиковали позицию Тель-Авива. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла ее «неконструктивной» и осудила «антироссийские оценки» ситуации израильским руководством.