Посол заявил о поддержке Киевом 90% «антиизраильских» резолюций в ООН

Израиль поддерживает территориальную целостность Украины, рассматривает возможность участия в инициативе по Крыму и в большинстве случаев голосует за важные для Киева резолюции, заявил израильский посол на Украине

Михаэль Бродский (Фото: embassies.gov.il)

Украина в 90% случаев голосует в поддержку «антиизраильских» резолюций в ООН и это ненормальная ситуация, учитывая, что Киев «довольно часто» обращается к израильским властям с разными просьбами, заявил в интервью изданию «Зеркало недели» посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

«Если Украина считает Израиль дружественным государством и обращается к нему с просьбами, то ваша страна должна поддерживать мою страну по вопросам, важным для нас, — так же как Израиль поступает в отношении Украины по вопросам, являющимся жизненно важными для вас», — сказал дипломат.

Бродский сообщил, что Израиль рассматривает варианты участия в так называемой Крымской платформе (международная инициатива Киева, посвященная вопросу о возвращении Крыма под контроль Украины. МИД называл это посягательством на территориальную целостность России). Ранее израильская сторона не участвовала в этом по той же причине, по которой не стала поставлять оружие Украине, сказал дипломат.

«Это связано с нашей чувствительностью в отношениях с Россией и с той опасностью, которая может создаться, если Израиль сделает какие-то неосторожные шаги, могущие привести к обострению ситуации», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему Израиль, считая себя частью западного мира, не присоединился к санкциям против России, Бродский сказал, что израильское законодательство не предусматривает таких возможностей. При этом Израиль заявлял, что не будет действовать в обход санкций или нарушать их, добавил дипломат.

«Зеркало недели» отмечает, что отношения Украины и Израиля сейчас переживают напряженный период. На этой неделе украинского посла Евгения Корнийчука вызвали в израильский МИД после заявления посольства о том, что Израиль выбрал путь тесного сотрудничества с Россией и практически не оказывает гуманитарную помощь Украине. «Утверждения посла абсолютно беспочвенны и особенно обидны в свете той колоссальной помощи, которую Израиль оказывал и продолжает оказывать», — заявил Бродский.

Вопрос о голосовании Украины за «антиизраильские» резолюции поднимается не впервые. Осенью Израиль уже выражал сожаление, когда Киев дважды поддержал такие инициативы в ООН, в частности касающиеся запроса в Международный уголовный суд о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории», а также риска распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

В начале года Axios со ссылкой на источники писал, что тема голосования по резолюции, затрагивающей интересы Израиля, поднималась в разговоре премьер-министра Биньямина Нетаньяху и украинского президента Владимира Зеленского. Последний, по данным издания, предложил проголосовать против или воздержаться в обмен на изменение позиции по передаче Киеву систем ПВО. Нетаньяху такого обещания не дал, Зеленскому это не понравилось и украинская делегация в итоге отсутствовала на голосовании, писало издание.