Посол сравнил возможности НАТО и Израиля поставлять оружие Украине

Израиль может рассчитывать только на себя, тогда как у стран НАТО есть гарантии безопасности, сообщил израильский посол Михаэль Бродский. Он заявил, что и Украина придет к этому

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Североатлантический альянс, поставляющий оружие Киеву, ни с кем не воюет, в то же время Израиль ведет борьбу с терроризмом и в случае агрессии может полагаться только на себя, заявил в интервью «Зеркалу недели» израильский посол на Украине Михаэль Бродский.

Журналисты в разговоре с дипломатом заявили, что поставки оружия Украине — вопрос «политической воли», отметив, что Германия, ранее отказывавшаяся передавать его воюющим странам, изменила позицию и начала оказывать военную помощь Киеву.

«Они, во-первых, не воюют, в отличие от моей страны. Израиль — страна воюющая, и только вчера закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террора в городе Дженин. Во-вторых, Израиль — страна, которая в случае агрессии может полагаться только на себя, в отличие от членов НАТО, которых защищает договор о коллективной безопасности», — подчеркнул он.

В ответ на реплику о том, что у Израиля есть соглашение с США о военной помощи, Бродский отметил, что поддержка Вашингтона ценна, но израильские власти десятки лет рассчитывают только на себя. «Уверен, что и Украина придет к тому же. У вас нет другого выбора», — добавил посол.

После начала военной операции на Украине Израиль неоднократно заявлял, что не будет оказывать военную помощь Украине, но обещал гуманитарную и техническую. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснял, что Израиль должен быть уверен в своей «свободе действий» в Сирии, где также действуют российские военные. В качестве еще одного аргумента он приводил мнение, что нельзя допустить захвата израильского оружия на поле боя на Украине и его передачи Ирану.

Посол Бродский тоже заявил в интервью, что Израиль воздерживается от поставок оружия Киеву в связи с «чувствительностью в отношениях с Россией» и «той опасностью», которая может возникнуть в случае неосторожных шагов. В то же время посол сказал, что Израиль осудил «российскую агрессию», поддерживает территориальную целостность Украины и голосует за большинство жизненно важных для нее резолюций в ООН и других международных организациях.

Россия регулярно критикует страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. Так, комментируя решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, МИД России обвинил Вашингтон в желании затянуть конфликт.