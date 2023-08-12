Чем закончились попытки переворотов в Западной Африке. Карта

С 2020 года в восьми странах Западной Африки и региона Сахель произошли попытки переворотов. Из них пять были успешными, три — нет. При этом из 17 государственных переворотов, которые происходили в мире с 2017 года, 16 произошли в Африке. В этих странах — похожие культуры, политические системы, географические условия, объясняли РБК эксперты.

Последний переворот произошел в Нигере — мятежники свергли президента Мохамеда Базума, а глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя лидером страны. Глава регионального объединения ЭКОВАС и президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттару заявил, что страны — соседи Нигера допускают интервенцию в страну для восстановления свергнутого президента.