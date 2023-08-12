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Чем закончились попытки переворотов в Западной Африке. Карта

Чем закончились попытки переворотов в Западной Африке. Карта
Чем закончились попытки переворотов в Западной Африке. Карта

С 2020 года в восьми странах Западной Африки и региона Сахель произошли попытки переворотов. Из них пять были успешными, три — нет. При этом из 17 государственных переворотов, которые происходили в мире с 2017 года, 16 произошли в Африке. В этих странах — похожие культуры, политические системы, географические условия, объясняли РБК эксперты.

Последний переворот произошел в Нигере — мятежники свергли президента Мохамеда Базума, а глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя лидером страны. Глава регионального объединения ЭКОВАС и президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттару заявил, что страны — соседи Нигера допускают интервенцию в страну для восстановления свергнутого президента.

Что такое Сахель

С географической точки зрения это тропический регион саванн в Африке, переходный от пустыни Сахара на севере к более плодородным землям на юге, он тянется от Атлантического океана до Красного моря.

Политически в «Сахельскую пятерку» входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. За исключением Мавритании и Чада, все эти страны состоят в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС). Всего в нем 15 членов — Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.

Исторически это в основном колонии Франции, большинство входят в Интернациональную организацию франкофонии — Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Светлана Прохорова
Африка переворот Сахель Нигер
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