Политика , 20 фев, 22:04
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Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России
Роджер Стоун
Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
Помимо тюремного срока (40 месяцев), ему также назначили штраф в размере $20 тыс. и 24 месяца испытательного срока. Обвинения требовало назначить ему от семи до девяти лет тюрьмы.
67-летний Стоун был осужден за введение в заблуждение представителей конгресса в ходе расследования дела о «вмешательстве» России в выборы 2016 года. Речь, в частности, шла, о попадании чувствительных для демократов документов на портал WikiLeaks.
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