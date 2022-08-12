На Украине предложили расширить статус английского языка
Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о статусе английского как языка международного общения в стране, сообщил на брифинге первый замглавы ведомства Ростислав Карандаев.
«Украина остается обособленной от ЕС и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка в Украине является шагом, который должен решить эту проблему. Это необходимость и это стратегический курс Украины относительно членства в ЕС», — сказал он (цитата по УНН).
Подготовить этот законопроект Минкультуры Украины поручил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как отметил Карандаев, инициатива позволит «реализовать те вызовы и задачи, которые должны помочь украинскому обществу овладеть английским языком и предоставить ему более высокий статус». При этом ни одно из положений указанного законопроекта о статусе английского языка не может и не будет толковаться как «направленное на сужение использования украинского языка», подчеркнул замминистра.
В июне Шмыгаль сообщил, что английский может получить на Украине статус языка делового общения. Этот язык используют в деловом общении «во всем цивилизованном мире», и если Украина предоставит ему такой статус, это будет «способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», написал он в Telegram.
Русский язык на Украине не имеет статуса государственного. Российские власти неоднократно заявляли, что в стране против русского языка и русскоязычного образования «объявлена открытая война», и действия Киева, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, нарушают многочисленные международные конвенции.
В январе 2020 года Верховная рада приняла закон «О полном среднем образовании», согласно которому обучение в школах на языке национальных общин, в том числе на русском, будет в полном объеме осуществляться только до пятого класса (наряду с изучением украинского языка). Позднее, к старшей школе, объем предметов, изучаемых на украинском языке, вырастет с 20 до 80%.
Помимо этого, на фоне российской спецоперации уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил рассмотреть возможность заменить в школах уроки русского языка другими предметами в новом учебном году. От преподавания этой дисциплины откажутся школы в Житомире. Во Львове закроют классы, где обучение шло на русском языке, а в школах Николаева его и вовсе запретят использовать.