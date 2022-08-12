Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 16:22
Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата Политика, 16:37
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 16:35
Курс токена биржи Huobi вырос на 24% за 40 минут Крипто, 16:34
Северная Македония отозвала согласие на работу почетного консула России Политика, 16:31
На Украине предложили расширить статус английского языка Политика, 16:31
Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Pro, 16:31
Трехкратный чемпион в составе «Спартака» вошел в штаб Карпина в сборной Спорт, 16:19
Путин предоставил новые льготы пограничникам в районах спецоперации Политика, 16:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Олимпийский чемпион призвал отстранить российских лыжников от турниров Спорт, 16:17
Ротенберг отреагировал на смерть хоккеиста СКА фразой «всю ночь не спал» Спорт, 16:15
Пожелайте удачи на новом месте: как крупному бизнесу работать с отзывами Pro, 16:14
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 16:12
Курс доллара резко обвалился почти на ₽1 в течение минуты Инвестиции, 16:06
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 15:57
Политика ,  
0 

На Украине предложили расширить статус английского языка

Присвоение английскому языку статуса языка делового общения будет «способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», отметил Шмыгаль
Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о статусе английского как языка международного общения в стране, сообщил на брифинге первый замглавы ведомства Ростислав Карандаев.

«Украина остается обособленной от ЕС и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка в Украине является шагом, который должен решить эту проблему. Это необходимость и это стратегический курс Украины относительно членства в ЕС», — сказал он (цитата по УНН).

Подготовить этот законопроект Минкультуры Украины поручил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как отметил Карандаев, инициатива позволит «реализовать те вызовы и задачи, которые должны помочь украинскому обществу овладеть английским языком и предоставить ему более высокий статус». При этом ни одно из положений указанного законопроекта о статусе английского языка не может и не будет толковаться как «направленное на сужение использования украинского языка», подчеркнул замминистра.

Львовские власти закроют классы с обучением на русском языке
Общество
Фото:Роман Балук / Reuters

В июне Шмыгаль сообщил, что английский может получить на Украине статус языка делового общения. Этот язык используют в деловом общении «во всем цивилизованном мире», и если Украина предоставит ему такой статус, это будет «способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», написал он в Telegram.

Русский язык на Украине не имеет статуса государственного. Российские власти неоднократно заявляли, что в стране против русского языка и русскоязычного образования «объявлена открытая война», и действия Киева, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, нарушают многочисленные международные конвенции.

В январе 2020 года Верховная рада приняла закон «О полном среднем образовании», согласно которому обучение в школах на языке национальных общин, в том числе на русском, будет в полном объеме осуществляться только до пятого класса (наряду с изучением украинского языка). Позднее, к старшей школе, объем предметов, изучаемых на украинском языке, вырастет с 20 до 80%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Котировки бигтехов восстанавливаются. Как эти компании переживут рецессию
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
Фото: R McPhedran / Getty Images Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира
Статьи
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи
Pro
Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи

Помимо этого, на фоне российской спецоперации уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил рассмотреть возможность заменить в школах уроки русского языка другими предметами в новом учебном году. От преподавания этой дисциплины откажутся школы в Житомире. Во Львове закроют классы, где обучение шло на русском языке, а в школах Николаева его и вовсе запретят использовать.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина английский язык
Материалы по теме
Twitter заблокировал аккаунт МИД России на английском языке
Политика
Львовские власти закроют классы с обучением на русском языке
Общество
Украинский омбудсмен обвинил Зеленского в нарушении закона о языке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter