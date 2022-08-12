Медведев написал о риске «случайностей» на европейских АЭС

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил украинские власти в готовности устроить «новый Чернобыль» с помощью обстрелов Запорожской АЭС. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Медведев опроверг заявления о причастности России к обстрелам и назвал их «брехней». «Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — написал он.

Накануне тема обстрелов Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских военных, обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России. Утром 12 августа член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что во время обстрела один из снарядов упал в 10 м от площадки хранения ядерного топлива.

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