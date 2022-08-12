Медведев написал о риске «случайностей» на европейских АЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 62,52 (+0,81) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 60,62 (+0,17) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Дрозд словами «это будет война» оценил шансы россиянина в бою за пояс WBA Спорт, 13:32
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 13:30
Росздравнадзор начал оценку причин гибели ребенка при лечении от СМА Общество, 13:30
Россияне назвали оптимальную стоимость ремонта жилья Недвижимость, 13:26
Доля отмечающих рост цен на стройматериалы застройщиков снизилась втрое Недвижимость, 13:23
Глава UFC не включил Хабиба Нурмагомедова в число лучших бойцов в истории Спорт, 13:22
Медведев написал о риске «случайностей» на европейских АЭС Политика, 13:18
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 13:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тарасова ответила на письмо фигуристки Нугумановой фразой «я не кусаюсь» Спорт, 13:14
Минобороны России сообщило об уничтожении ракет HIMARS и станции РЛС Политика, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:12
Чемпион НХЛ Сергачев обвинил «Ак Барс» в обмане и использовании его имени Спорт, 13:08
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 13:07
Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься Pro, 13:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев написал о риске «случайностей» на европейских АЭС

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил украинские власти в готовности устроить «новый Чернобыль» с помощью обстрелов Запорожской АЭС. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Медведев опроверг заявления о причастности России к обстрелам и назвал их «брехней». «Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — написал он.

Накануне тема обстрелов Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских военных, обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России. Утром 12 августа член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что во время обстрела один из снарядов упал в 10 м от площадки хранения ядерного топлива.

Военная администрация Запорожья допустила консервацию АЭС из-за обстрелов
Политика
Фото:РИА Новости

Материал дополняется.

Теги
Запорожская АЭС Украина Дмитрий Медведев ООН
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter