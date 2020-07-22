Участники переговоров по Донбассу заявили о прорыве

Стороны договорились о прекращении огня с 27 июля. Украина передала ДНР списки на освобождение пленных и ждет аналогичного шага в ближайшее время

Представители ОБСЕ на границе ДНР и Украины (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе 22 июля принесло положительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба МИДа самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

О «прорыве» в Минском процессе также сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского. Участники переговоров достигли нескольких договоренностей:

соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:00 27 июля 2020 года до полного урегулирования конфликта в Донбассе;

передача украинской стороной списков лиц на взаимное освобождение.

В Киеве выразили надежду, что соблюдение «режима тишины» станет базой для проведения выборов в Донбассе. Кроме того, украинская сторона рассчитывает, что в ближайшее время получит от ДНР списки пленных для обмена.