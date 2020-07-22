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Участники переговоров по Донбассу заявили о прорыве

Стороны договорились о прекращении огня с 27 июля. Украина передала ДНР списки на освобождение пленных и ждет аналогичного шага в ближайшее время
Представители ОБСЕ на границе ДНР и Украины
Представители ОБСЕ на границе ДНР и Украины (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе 22 июля принесло положительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба МИДа самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

О «прорыве» в Минском процессе также сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского. Участники переговоров достигли нескольких договоренностей:

  • соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:00 27 июля 2020 года до полного урегулирования конфликта в Донбассе;
  • передача украинской стороной списков лиц на взаимное освобождение.

В Киеве выразили надежду, что соблюдение «режима тишины» станет базой для проведения выборов в Донбассе. Кроме того, украинская сторона рассчитывает, что в ближайшее время получит от ДНР списки пленных для обмена.

Удовлетворение итогами переговоров выразил представитель России в контактной группе Борис Грызлов. «После почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня», — заявил он.

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
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Дмитрий Козак

По словам Грызлова, договоренности удалось достичь благодаря «твердой позиции» замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

В мае Грызлов заявлял, что Киев под разными предлогами срывает переговоры по Донбассу. В частности, он рассказал, что стороны не смогли обменятся документами, несмотря на отработанность процедуры. Российский представитель посчитал, что затягивание Минского процесса говорит о дистанцировании Украины от выполнения решений, принятых на саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года.

В июле Козак заявлял, что надежды на конструктивный диалог с Киевом по Донбассу «стремительно рассеиваются» из-за политических разногласий внутри Украины. «Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Донбасс, Украина, ДНР, переговоры
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