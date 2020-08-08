Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

В Бейруте ливанские военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД страны, которое ранее было захвачено. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, солдаты ворвались внутрь здания спустя три часа после его захвата, и все демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, были вытеснены.

«Здание министерства иностранных дел теперь освобождено от протестующих, военные преследовали их группу, которая забрасывала силовиков камнями», — передает местный телеканал LBCI, уточнив, что в здании остались некоторые из демонстрантов.

Ранее Al Jazeera сообщил, что протестующие захватили министерство иностранных дел страны. Они объявили, что здание ведомства станет «штабом революции».