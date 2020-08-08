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Общество ,  
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Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

В Бейруте ливанские военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД страны, которое ранее было захвачено. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, солдаты ворвались внутрь здания спустя три часа после его захвата, и все демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, были вытеснены.

«Здание министерства иностранных дел теперь освобождено от протестующих, военные преследовали их группу, которая забрасывала силовиков камнями», — передает местный телеканал LBCI, уточнив, что в здании остались некоторые из демонстрантов.

Ранее Al Jazeera сообщил, что протестующие захватили министерство иностранных дел страны. Они объявили, что здание ведомства станет «штабом революции».

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«Сегодня вечером мы будем спать здесь. Они [военные] могут достать нас оружием, но мы не уйдем по собственной воле», — заявил тогда один из демонстрантов — бывший генерал Сами Раммаль.

Помимо внешнеполитического ведомства Ливана протестующие захватили министерство экономики, штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков, штурмовали министерство энергетики и министерство окружающей среды.

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Протесты в Бейруте начались 8 августа. Демонстранты выразили недоверие правительству после взрыва в порту 4 августа и потребовали его отставки. По последним данным, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 230 человек, погиб один полицейский.

На фоне протестов премьер-министр Ливана Хассан Диаб пообещал провести досрочные парламентские выборы.
 

Теги: военнослужащие, МИД, Ливан, протестующие
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