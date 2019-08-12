Иран обвинил США в превращении Персидского залива в «пороховую бочку»

Из-за обилия американского оружия Персидский залив стал взрывоопасным регионом, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Зариф. По его словам, создание военно-морской коалиции для защиты танкеров только усугубит ситуацию

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Ситуация в Персидском заливе обострилась по вине США и их союзников, активно закупающих вооружения. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Если говорить об угрозах, исходящих из региона, то они исходят от США и их союзников, которые распространяют оружие в регионе, превращая его в готовую взорваться пороховую бочку», — сказал Зариф.

В 2018 году США продали в регион оружия на сумму на $50 млрд, продолжил глава иранского МИД. «Некоторые страны региона, где все население составляет менее одной трети от населения Ирана, тратят $87 млрд на военные закупки. Для сравнения, Иран потратил в прошлом году $16 млрд на все свои военные цели», — сказал Зариф.

В пример он привел военные бюджеты ОАЭ ($22 млрд на военные цели), и Саудовскую Аравию ($87 млрд).

Персидский залив — очень узкий и только станет еще более опасным местом из-за роста числа иностранных военных кораблей, считает иранский министр.