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Иран обвинил США в превращении Персидского залива в «пороховую бочку»
Из-за обилия американского оружия Персидский залив стал взрывоопасным регионом, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Зариф. По его словам, создание военно-морской коалиции для защиты танкеров только усугубит ситуацию
Фото: Mike Blake / Reuters

Ситуация в Персидском заливе обострилась по вине США и их союзников, активно закупающих вооружения. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Если говорить об угрозах, исходящих из региона, то они исходят от США и их союзников, которые распространяют оружие в регионе, превращая его в готовую взорваться пороховую бочку», — сказал Зариф.

В 2018 году США продали в регион оружия на сумму на $50 млрд, продолжил глава иранского МИД. «Некоторые страны региона, где все население составляет менее одной трети от населения Ирана, тратят $87 млрд на военные закупки. Для сравнения, Иран потратил в прошлом году $16 млрд на все свои военные цели», — сказал Зариф.

В пример он привел военные бюджеты ОАЭ ($22 млрд на военные цели), и Саудовскую Аравию ($87 млрд).

Персидский залив — очень узкий и только станет еще более опасным местом из-за роста числа иностранных военных кораблей, считает иранский министр.

Комментарии Зарифа появились после того, как Вашингтон и Лондон объявили, что работают над созданием военной коалиции для защиты коммерческих перевозок в Персидском заливе.

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В середине июня на двух танкерах Саудовской Аравии в Персидском заливе произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран свою причастность к инцидентам отрицает. После этого несколько иностранных танкеров было задержано Ираном. Два из них — следовавший под британским флагом Stena Imperio и еще один танкера из Ирака — обвиняют в контрабанде топлива.

После инцидентов с танкерами Великобритания предложила европейским странам создать в Персидском заливе военную коалицию для охраны транспортных судов, сообщало агентство Reuters. Позднее о планах создать коалицию Лондон объявил публично. В конце июля о похожих намерениях также заявил госсекретарь США Майк Помпео. «В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия», — заявил он.

Ормузский пролив (34 км в ширину) соединяет Оманский залив с Персидским. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Пролив — единственный выход для многих арабских стран (Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия) в Аравийское море и далее в Мировой океан. Ежедневно по этому проливу переправляется 17 млн барр. нефти в день. Это приблизительно пятая часть общего объема танкерной нефти в мире.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Иран, Мохаммад Джавад Зариф, Персидский залив
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