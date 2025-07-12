Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Вонсан, передает корреспондент РБК.
Ранее Лавров также провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и подписал план взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами на 2025-2027 годы. Визит российского министра продлится до 13 июля.
24 июня Ким торжественно открыл в Вонсане новую туристическую зону. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечалось, что в новых гостиницах и отелях можно разместить порядка 20 тыс. туристов. На курорте обустроили сооружения для купания в море, базы для спортивных и развлекательных игр, а также культурного отдыха. Лавров выразил надежду, что курорт станет популярным у россиян и рассказал, что стороны обсуждают организацию воздушного и паромного сообщения между курортом и российским Дальним Востоком.
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