Лавров обсудил с главой МИД Северной Кореи паромное сообщение

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что на переговорах с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсоне обсуждалось паромное сообщение между государствами. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи, передает корреспондент РБК.

Лавров напомнил, что после перерыва из-за пандемии коронавируса уже восстановлено авиасообщение между странами. «Планируется возобновить и морское сообщение и развивать контакты между людьми», — сказал глава МИД России.

Он отметил, что такое направление востребовано у приграничных с КНДР российских регионах — на Дальнем Востоке, так как «они хорошо знают про Северную Корею».

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