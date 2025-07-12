Лавров обсудил с главой МИД Северной Кореи паромное сообщение
Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что на переговорах с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсоне обсуждалось паромное сообщение между государствами. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи, передает корреспондент РБК.
Лавров напомнил, что после перерыва из-за пандемии коронавируса уже восстановлено авиасообщение между странами. «Планируется возобновить и морское сообщение и развивать контакты между людьми», — сказал глава МИД России.
Он отметил, что такое направление востребовано у приграничных с КНДР российских регионах — на Дальнем Востоке, так как «они хорошо знают про Северную Корею».
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